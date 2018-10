“Por las futuras generaciones no pueden fallar”: Hugo Martínez

Yaneth Estrada

@caricheop

La Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (ALGES) cerró filas y ratificó su total apoyo a la fórmula presidencial del FMLN, Hugo Martínez y Karina Sosa, de cara a las elecciones del 3 de febrero de 2019. “Quiero decirles que anoche (de ayer) regresé de una visita de trabajo por España y es respetable que a 26 años de lograr la firma de los Acuerdos de Paz, sigo encontrando dirigentes políticos que admiran a los hombres y mujeres del FMLN por su lucha histórica”, recalcó el candidato efemelenista Hugo Martínez, quien también recordó a los compañeros caídos en la lucha ¡hasta la victoria siempre!

Enfatizó que “por ellos y por las futuras generaciones no podemos fallar, debemos garantizar una tercera victoria del FMLN” para impulsar y profundizar las transformaciones sociales impulsadas por los primeros gobiernos de izquierda.

“Nosotros, los militantes,

lisiados y combatientes del FMLN no venimos luchando desde hoy, nosotros venimos luchando desde siempre, y esa es la diferencia con otros candidatos que andan saltando de partido en partido, eso no es coherencia y no es compromiso con el pueblo”, dijo.

“Aquí están los hombres y mujeres comprometidos, quienes se sacrificaron por cambiar este país y aquí estamos nosotros comprometidos con ustedes hasta lo último, porque ustedes son la

reserva moral del FMLN y de este país y por eso no tengo ningún titubeo en firmar los pedidos reivindicativos que ustedes me hacen y me comprometo a mejorar los programas para nuestros lisiados y también para nuestros veteranos de guerra”, expresó enérgicamente el excanciller de la República.

Cabe destacar que a 26 años de los Acuerdo de Paz, fueron los gobiernos del FMLN los que iniciaron programas de reparación a las víctimas del pasado conflicto armado (1980-1992), aceptaron las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los pasados gobiernos militares, pidieron perdón a los familiares de las víctimas, documentaron los crímenes de lesa humanidad y crearon instituciones para la búsqueda de niños y adultos desaparecidos, entre otros.

También, como parte de su gira por San Miguel, el candidato del FMLN sostuvo un diálogo con empresarios transportistas de la zona oriental del país, en el cual planteó propuestas para mejorar este sector.