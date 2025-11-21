Ponencia sobre legado poético-combativo de “Amada Libertad” inaugura conferencia magistral

Compartir

En la V edición de la Cátedra Roque Dalton

Iván Escobar

Colaborador

«El discurso poético-combativo en el poemario »Larga trenza de amor» (1994) de Amada Libertad» fue la conferencia magistral que presentó la maestra y escritora hondureña Perla Lusete Rivera Núñez, con la cual se inauguró este miércoles 19 de noviembre la V edición de la Cátedra «Roque Dalton».

La Cátedra se celebra cada año en la Universidad de El Salvador (UES), un esfuerzo de la Secretaria de Arte y Cultura, con el fin de dar espacio a la memoria y el rescate de los trabajados de escritores nacionales como extranjeros en torno a la obra de Dalton, destacó el poeta Carlos Godoy, representante de la sede universitaria.

La ponencia inaugural es producto del trabajo de la poeta Rivera Núñez, cuyo objetivo es la divulgación y visualización a escala regional de la obra de la poeta Amada Libertad, asesinada en 1991, y quien gracias a su madre, a quien dejó un legado poético, hoy puede conocerse.

Perla explicó que su investigación surgió a partir de la participación en una de las ediciones del Festival Internacional de Poesía Amada Libertad, que se realiza en El Salvador desde hace 12 años, bajo la coordinación y esfuerzo del poeta Alberto López Serrano y la madre de la poeta mártir.

Fueron tres años que la escritora hondureña dedicó a esta investigación en la cual conversó con escritores y la madre de Amada Libertad, Argelia Marxelly. Además, se entrevistó con el poeta Otoniel Guevara, y la poeta Kenny Rodriguez, amigos cercanos de la escritora.

«El amor es un elemento presente en su poesía», destacó y subrayó que la poesía de Amada Libertad se mueve entre la guerra y el amor, el amor a su madre, a la patria, a su pareja, a sus amigos.

También comentó que su interés, luego de estar en el país y conocer de ella, fue el saber que no había material escrito sobre la escritora, sí conoció su poesía y el libro: larga trenza de amor. Y el único trabajo de investigación que existía era el de la Dra. Juana Ramos, quien fue la asesora en su investigación y tesis final, que logró consolidar en su labor de rescate de la memoria de la «poeta combatiente».

«Leyla fue una voz que protestó contra toda fuerza que oprimía al pueblo salvadoreño… su voz demuestra que hay historia centroamericana que desconocemos, debe conocerse, así como hay otra voces que no se conocen y son parte de nuestra historia «, concluyó.

La Cátedra continúa este jueves 20, viernes 21, sigue el 26 27 y 28 de noviembre con panelistas tanto nacionales como extranjeros.

