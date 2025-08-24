Página de inicio » Nacionales » Policía detiene a dos personas por conducción peligrosa en La Libertad

Policía detiene a dos personas por conducción peligrosa en La Libertad

Redacción Nacionales 24 agosto, 2025 Nacionales, Portada Comentarios desactivados en Policía detiene a dos personas por conducción peligrosa en La Libertad 244 Vistas

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a dos personas por conducción peligrosa, en el redondel Claudia Lars, San Juan Opico La Libertad. Uno de los equipos policiales atendía un accidente de tránsito entre una motocicleta y un carro, cuando otro conductor identificado como José Mauricio Ramírez Melara, de 63 años, no se percató y chocó contra la motocicleta accidentada, al tomarle la prueba de alcotest a resultó con 260° de alcohol.

Mientras que, en Colón, La Libertad, Gabriel Omar Saravia Pérez, de 30 años, ocasionó un accidente en la urbanización Campos Verdes, donde un motociclista resultó lesionado. Al hacerle el alcotest resultó con 239°, ambos hombres serán remitidos por conducción peligrosa.

Asimismo, la noche de este sábado, un motociclista resultó lesionado en un accidente de tránsito que ocurrió en el bulevar del Ejército, cuando otro vehículo invadió su carril, la víctima fue trasladada a un centro asistencial.

