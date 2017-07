Poesía de Marisol Vera Guerra

nucis

he hallado una nuez

muy cerca de mi casa

entre guijarros que pulen la orilla del agua

pequeña y sola

autocontenida en su mundo

sola

como la falange en mi dedo meñique

se la he obsequiado a mi hijo

él la estrella contra el suelo y dice te acuerdas mami

cuando partíamos nueces

en nuestra otra casa con un tubo rojo

eran tan duras como ésta

y también sabían a tierra

el aire nos traía noticias del desierto

los cuervos llegaban a instalar su graznido en la ventana

pero no había nogales ni mariposas

ningún lecho donde Heráclito soñara

lo veo claramente

ahora

que el sol se desliza por el puente San Antonio

y el fruto seco se destroza

bajo el peso de un zapato

ventajas de tener un marido bipolar

lo bueno de tener un marido bipolar

es que

de a poco te das cuenta

que no necesitas el Discovery Channel

ni un colegio privado para tus hijos

ni banda ancha portátil

ni clases de inglés los viernes

ni botas recubiertas de ante

ni ver el hombre de acero en el cine

ni siquiera un televisor

sabrás que la vida es sencilla

más simple de lo que parece

la internet llega a tu casa como lluvia

a raudales o en goteos intermitentes

pero nunca escampa

siempre habrá un vecino amigable

o un buen golpe de suerte

los niños pueden ir

a cualquier escuela que esté al cruzar la calle

lo esencial lo aprenderán

construyendo robots con trozos de alambre

quitándoles la cabeza a las polillas muertas

y claro

en esas interminables charlas contigo

sobre saurópodos y nebulosas

no hay tiempo para el spleen

hasta el aburrimiento es un animal desbocado

los minutos caballos con pezuñas rotas

que bajan por la pendiente del reloj

a los límites de tu silencio

follas diez veces seguidas

y dices no fue suficiente

descubres más lágrimas de las que creíste posibles

al

traspasar el horizonte de la realidad

porque la realidad no existe es una mera palabra

para cubrir esos incómodos huecos en el pensamiento

dejados por dios al concluir su obra

basta un solo par de zapatos

para llegar al desierto o a Soriana o a la tiendita

de la esquina

rasgarte la piel entre nudillos la cabeza en una barda

ese balcón que te seduce y muerde

abajo

la tierra sus nubarrones rojos sobre tu carne

Epístola diurna para Sylvia

es curioso el ruidito de la cáscara al

desbaratarse contra la cuchara ¡cras!

el huevo emerge desnudo planeta

ovoide

tibio al tacto

hormigueo de cosas blancas

crujientes como ramas

o una tráquea recién talada igual que un árbol

pienso en

Nicholas péndulo sanguíneo

en esa casa solitaria que siempre habitaste

aunque hayas dejado abierta la llave

casi medio siglo atrás

ya se sabe las mujeres

perdemos a veces la cabeza

especialmente cuando estamos solas en un país frío

con dos niños plegados a nosotras como flores

y un ramo de tulipanes secos encajados al rostro

te apuesto

que en la vieja cocina aún cantan ciertas aves sin plumaje

y que algún hada madrina luctuosa

sirve jarras de leche a los visitantes

¿ves este ojo de nébula que nos retrata?

es el hijo de Posidón maldiciendo a nadie

un fantasma (sus abigarrados olores)

nos reclama la distancia a ti y a mí tan puras

tengo un lustro más que tú

y ningún obituario te confieso

lo intenté dos veces

pero mi vientre reventó sobre las olas

negro arponeado por Cronos insaciable

llegué tarde a ti ya eras la novia hecha cenizas

bárbara urna de barro ¡mira!

ellas vienen a rodear tu lecho (abejas y damiselas por igual)

¿es lo que esperabas?

se apiñan parlanchinas

dicen hagamos una gran explosión

cortémonos el cuello

se visten para el funeral galopando

hacia el cuerpo deshabitado

que oscila del techo ¿pensaste eso al

besar su frente en la madrugada?

no te preocupes por Ted

el duelo y el tarot se le dan bien

preocúpate por ese niño que cuelga del tapanco

yo tengo los míos

erré mi vocación terrible sin gracia

confundí miligramos con metros

en la profundidad del Atlántico

no soy como tú

ni como ese dios que espolvorea confeti en el vacío

soy trivial y testaruda una chica malcriada que pela huevos duros

en el fregadero

mientras sus hijos juegan

lejos de las sogas lo juro lejos de las sogas

#SiLaMuerteSeEnamoraDeMí

I

pensaba en esa foto de perfil

donde sonrío levemente

como ciertos condenados a la horca

por pura fricción de los corazones / no es que me sintiera mal

el amor hace que una se vea radiante

(incluso en los treinta)

y con ganas de caminar sobre los puentes

como si la calle no existiera

como si el tiempo fuese un licor barato en el ombligo

un remedio para adorar serpientes

un golpe de mazo ¡cras!

alarido que nos hace girar en sobresalto

II

dime [si] te acuerdas

yo estaba exasperada

en mi camisa de once dimensiones

aguardando el timbre

para salir corriendo de mí misma

y no volver

si no era con la risa desdentada de los locos

tú hablabas sin parar

de todas esas cosas que se dicen en un día perfecto

cuando nadie ha arrojado espejos contra las paredes

ni

fotografiado sombras que beben la cicuta

¿qué ambición más noble?

¡desatar el alma de su rígida atadura!

abordar ese autobús hacia un lugar desconocido

del que no hay retorno (tú eres el lugar puedo decirte)

qué más da

si olvidamos quién de nosotros es la presa

III

hoy la muerte me persiguió por las escaleras

estirando su mano de salitre

pero no es en realidad como la pintan

ni huesuda ni triste sin cabello

no

la muerte es robusta como un cetáceo

y usa pantalones flojos

no muy risueña que digamos

le gustan las mujeres que escriben poesía

las que traen falda corta

las que fuman y escupen sin recato en las aceras

no le agrada si se ponen fálicas si sacan las uñas

si gritan Hija de puta No me vas a arrancar los ojos

IV

la muerte dice que yo quiero asesinarla

pero (le digo) muerte eso no tiene sentido

tú llevas millones de años existiendo

nadie te aventaja

cruel o benévola

al final siempre ganas

y ella vierte lágrimas pequeñas

por sus cuencas

podridas

me abraza

muerte (le digo) un poco maternal

algún día pagaré dos monedas

y me mostrarás tu reino como un avaro accionista

que lo ha conquistado todo

V

necesitamos una foto nueva

cariño

con pose de animales viejos y gordos

(las uñas extirpadas

panza satisfecha)

sobre una barda con botellas rotas

lamiendo confituras

flash / flash / el destello de las cámaras

cuando nos aborden periodistas

les diré el secreto para deshidratar recuerdos

VI

se puede sangrar mucho y seguir viva

sangrar por todas partes por la oreja el fémur

en medio de las piernas

las plantas de los pies sangrar sangrar

eso es normal dirán los jueces

cuando vayas con el hígado en la mano

la cabeza de tu hermana en un frasco

tus hijos adheridos al cuerpo

¡sangre! ¡sangre! señorita es lo que usted quería

¿o señora? cómo debo llamarla

no se ofenda / usted se dejó matar

las chicas buenas no se enojan aunque sangren