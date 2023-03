Población identifica detención de personas inocentes como principal fracaso del Régimen de Excepción

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamérica José Simeón Cañas (UCA) presentó los resultados de la más reciente encuesta, la cual reveló que el 43.1% de las personas consultadas identifica la detención de personas inocentes como el principal fracaso del Régimen de Excepción.

Según Laura Andrade, directora del IUDOP, el 31.5% de la población salvadoreña encuestada no sabe a qué institución acudir si una persona de su casa es detenida injustamente.

Asimismo, dijo que el conocimiento ciudadano sobre aspectos básicos de la forma de gobierno como la democracia, justicia, derechos humanos y el Estado de Derecho son desconocidos para una parte mayoritaria de la población.

El 53.1% de la población encuestada no sabe qué es la democracia, un 31.2% no sabe qué es la justicia, el 55.2% de los participantes no sabe qué son los derechos humanos y un 94.2% no sabe qué es el Estado de Derecho.