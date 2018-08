PNC implementa dispositivo de seguridad en carril segregado de SITRAMSS

@DiarioCoLatino

Agentes de la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) y gestores del Viceministerio de Transporte (VMT) verificarán desde el próximo 25 de agosto que vehículos livianos, de carga, motos y otros no circulen por el carril segregado del SITRAMSS en el horario de 4:30 AM a 8:00 AM y desde 4:30 PM hasta las 7:30 PM.

Según el inspector de la PNC Raymundo Salaverría, el objetivo de dicha medida es descongestionar el tráfico y ordenar la circulación vial, pues a partir de esa fecha iniciará funciones la nueva terminal de oriente Plaza Amanecer.

“Los agentes de tránsito y gestores del VMT estarán pendientes que se cumpla la medida que en los horarios escalonados se podrá hacer uso de los carriles segregados, además, se orientará a los automovilistas sobre posibles confusiones”, enfatizó Salaverría.

Asimismo, dijo que el número de agentes desplazados dependerá de la carga vehicular que surja, pues no solo se priorizará a los usuarios del SITRAMSS, sino a los conductores en general, por lo cual, la División de Tránsito se colocará en zonas estratégicas donde suelen darse embotellamientos y percances viales, para evitar en la medida de lo posible que estos sucedan.

Las autoridades de Tránsito hicieron un llamado a la población a cumplir con esta norma, ya que a través de diferentes medios de comunicación y redes sociales se ha comunicado sobre la nueva disposición.