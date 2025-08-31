PNC detiene a sujeto que vapuleó a otro hasta dejarlo inconsciente

Redacción Nacionales

La Policía Nacional Civil (PNC) informó esta que Jonathan Amilcar Lemus Merino vapuleó a otro hombre, hasta dejarlo inconsciente. Pero fue capturado poco tiempo después.

Según la institución policial, el sujeto golpeó a la víctima con los puños, patadas y piedras como se observa en un video que circuló en redes sociales.

El hecho ocurrió en la comunidad Los Próceres, en Mejicanos, San Salvador Centro, donde horas después fue capturado. Al ser consultado en el sistema ONI, Lemus Merino aparece fichado como presunto pandillero de la MS13.

Por ello, la institución policial, señaló que el sujeto será procesado por intento de homicidio y se le sumará el delito de agrupaciones ilícitas.

