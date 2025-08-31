Página de inicio » Nacionales » PNC detiene a sujeto que vapuleó a otro hasta dejarlo inconsciente 

PNC detiene a sujeto que vapuleó a otro hasta dejarlo inconsciente 

Redacción Nacionales 30 agosto, 2025 Nacionales Comentarios desactivados en PNC detiene a sujeto que vapuleó a otro hasta dejarlo inconsciente  221 Vistas

Compartir
        
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
La Policía Nacional Civil (PNC) informó esta que Jonathan Amilcar Lemus Merino vapuleó a otro hombre, hasta dejarlo inconsciente. Pero fue capturado poco tiempo después.
Según la institución policial, el sujeto golpeó a la víctima con los puños, patadas y piedras como se observa en un video que circuló en redes sociales.
El hecho ocurrió en la comunidad Los Próceres, en Mejicanos, San Salvador Centro, donde horas después fue capturado. Al ser consultado en el sistema ONI, Lemus Merino aparece fichado como presunto pandillero de la MS13.
Por ello, la institución policial, señaló que el sujeto será procesado por intento de homicidio y se le sumará el delito de agrupaciones ilícitas.

Tags

Ver también

Resumen de la última semana de agosto 2025

Compartir        

© 1890-2025 Diario Co Latino | Todos los derechos reservados. Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R. L.