MARN prevé lluvias y tormentas por influencia de vaguada

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que para este 31 de agosto por la mañana se tendrán lluvias y tormentas moviéndose por la costa oriental. Para el resto de la mañana se prevé cielo poco nublado sobre la cordillera volcánica y despejado en el resto del país.

Por la tarde, el cielo estará parcialmente nublado en la cordillera volcánica y zona norte. Desde mediados de la tarde se esperan lluvias y tormentas dispersas en los tramos Apaneca–Ilamatepec, cordillera del Bálsamo y zona norte. En el resto del país, el cielo se mantendrá poco nublado.

Por la noche, las lluvias y tormentas formadas en la zona norte se desplazarán de forma dispersa hacia sectores de la zona oriental, paracentral y central. Además, se prevén lluvias puntuales en Santa Ana. El resto del país tendrá cielo mayormente nublado.

El viento será del noreste y este por la mañana, noche y madrugada; por la tarde variará entre sureste y suroeste, con velocidades de 10 a 20 km/h. Durante las tormentas, se esperan ráfagas de hasta 30 km/h.

Se tendrá un ambiente muy cálido durante el día y fresco en la noche y madrugada. Estás condiciones atmosféricas son influenciadas por vaguadas y por un flujo del este acelerado.