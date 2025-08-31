MILEI APEDREADO. EL TURNO LE LLEGARÁ A BUKELE

Compartir

Por David Alfaro

30/08/2025

La historia suele ser implacable con los populistas que se disfrazan de salvadores. Javier Milei, que hace unos meses era vendido como “el mesías libertario de Argentina”, hoy enfrenta el polvo de la realidad: escándalos de corrupción de él y su círculo más cercano, desplome de popularidad y hasta la furia en las calles, donde las piedras comenzaron a hablar lo que el pueblo callaba.

La imagen de Milei, desencajado y gritando frente a las cámaras, resume mejor que cualquier análisis académico lo que significa el derrumbe de un líder que prometió el cielo y apenas entregó humo e infierno.

Y en El Salvador, Nayib #Bukele debería tomar nota. Porque la luna de miel con la propaganda y las luces no dura para siempre. También él pasará la factura de los contratos a dedo, de los abusos a los Derechos Humanos, de las privatizaciones disfrazadas de modernidad, del masivo saqueo de los fondos estatales, del saqueo a los fondos de trabajadores, de la represión maquillada como seguridad, de los asesinatos de cientos de salvadoreños, del enorme endeudamiento histórico, etc.

Hoy es Milei quien prueba el peso de la calle. Mañana puede ser Bukele. Porque cuando los pueblos despiertan, no hay redes sociales, ni ejércitos de troles, ni cadenas nacionales, ni luces led, ni soldados ni policías en las calles que logren contener la furia del pueblo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...