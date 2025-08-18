PNC detiene a conductor que manejaba bajo efectos del alcohol y atropelló a mujer

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil informó que Enoc Esaú Ayala Gutiérrez, de 43 años, fue detenido luego de provocar un accidente de tránsito en Apopa que dejó a una persona lesionada. El conductor conducía bajó los efectos de bebidas embriagantes.

Según la PNC, Ayala fue el responsable de ocasionar un accidente de tránsito en el km 8 de la carretera Troncal del Norte, Ciudad Delgado, San Salvador.

En el incidente, una mujer fue atropellada y trasladada a un hospital con lesiones. La prueba de alcotest dio positiva con 263°. Por lo cual, será remitido por lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...