PNC detiene a conductor que manejaba bajo efectos del alcohol y atropelló a mujer 

Redacción Nacionales 18 agosto, 2025

La Policía Nacional Civil informó que Enoc Esaú Ayala Gutiérrez, de 43 años, fue detenido luego de provocar un accidente de tránsito en Apopa que dejó a una persona lesionada. El conductor conducía bajó los efectos de bebidas embriagantes.
Según la PNC, Ayala fue el responsable de ocasionar un accidente de tránsito en el km 8 de la carretera Troncal del Norte, Ciudad Delgado, San Salvador.
En el incidente, una mujer fue atropellada y trasladada a un hospital con lesiones.
La prueba de alcotest dio positiva con 263°. Por lo cual, será remitido por lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor.

