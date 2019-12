PNC decomisa pólvora en ventas ilegales en Centro Capitalino

@DiarioCoLatino

La Policía Nacional Civil (PNC), a través de la División de Armas y Explosivos (DAE), procedió con el decomiso de pólvora en ventas ilegales en el Centro Capitalino, como resultado de un recorrido para verificar que no haya venta ilegal de pólvora y darle cumplimiento a la ley que regula la venta de estos fuegos pirotécnicos.

Las autoridades de seguridad decomisaron diferentes clases de estos productos en un punto de venta ambulante, debido a que su comercialización está prohibida y además, porque el vendedor no poseía la licencia de venta y no guardaba las medidas de seguridad. La PNC no determinó la cantidad de pólvora decomisada.

El sargento Mario Cortez, de la Sección de Inspección de la DAE dijo que se realizan constantes inspecciones en puntos de venta de pólvora con el objetivo de mantener la seguridad de los vendedores y los clientes. «Quiero hacer un llamado a los vendedores a que no transgredan la ley, ya que si distribuyen pólvora prohibida serán sancionados con multas de 5 a 10 salarios mínimo y el decomiso de la pólvora», expresó el sargento Cortez.