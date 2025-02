Piedra carnívora hablante

Rafael Lara-Martínez

El micro-relato «Ki-tulu-tuk se kunet ne te-namas, Lo-ha-tragado un niño el tenamaste/la piedra-de-fogón» lo incluye el libro de Josué Ramos (Compilador y traductor), Nech-ilwia-t katka ka se-ujti. Me contaban que una vez», San Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2023. Consta de sólo dieciséis (16) enunciados, pero esta brevedad ofrece una doble contribución, a saber: gramatical y mito-poética.

A nivel gramatical, no sólo continúa el cambio repentino del pretérito mítico al presente narrativo. También, exhibe otras variantes inéditas en las hablas locales de regiones distintas. La sección de «características generales» anota el posesivo y el verbo transitivo sin marca de objeto. A nivel mito-poético, este relato parece complementar la idea de una «Petra Logos Ejon/Piedra dotada de Lenguaje»: «katka…ne tej-tet taj-ta-ketza-t, las piedras hablaban». También necesitan alimentarse de carne humana, de igual manera que la cultura culinaria las utiliza de apoyo en la cocina. El cambio radical lo explica la venida de Cristo, más que la Caída original fuera del Paraíso terrenal.

Para refrendar ambos axiomas —piedra viva y hablante; cambio natural — al final se incluye «Katka yul-tuk muchi ne tej-te-t, Estaban-vivas todas las piedras», otro micro-relato de la misma testimoniante: Visitación García. No es posible «imaginar una total ausencia del lenguaje» en las cosas (W. Benjamin), el cual lo articula la lengua humana. La lengua humana ofrece el «nombre» de «las cosas sin nombre». Asimismo, la naturaleza original no sólo sufre un cambio drástico, inmediato, después de la creación, el Génesis. En cambio, ambos relatos resaltan la venida de Cristo como transformación radical para la materia dura de la piedra, hablante y carnívora. Así lo refrenda «Isabel Ramírez, 2022» en «Ne juj-judio yawi-t i-pan Jesus pal k-itzkia-t kwak yaja nemi-k nikan tik tal, Los judíos van su-detrás Jesús para lo-atrapan cuando él estuvo aquí en Tierra». Para escapar la persecución, desde su adolescencia, Cristo hace del coyol e ixcanal plantas espinosas y llenas de hormigas. Enmienda la creación original para defenderse. «Yajika yejemet ki-pia-t wij-witz-ti ika yaja ki-ajkaw-tuk, Por eso, ellas (kuyul, ishkanal) lo-tienen espinas, porque él la-ha-dejado».

El comentario de ambos relatos se divide en tres secciones. La primera (I) presenta el texto original, analizado, y una traducción semi-literal que conserva el ritmo de la lengua náhuat. En seguida, hay un traducción más literaria (II) y se concluye con sus características generales de los dos textos (III).

Primer relato

I. Texto original y traducción semi-literal

Ki-tulu-tuk se kunet ne te-namas

Se-ujti naj teuk walaj-tuk Tu-te…maya, maya Tu-Teku Dios, tes nemi-tuya ne i-kunew. Tes walaj-tuk Jesús tik bidaj. Ina-t se nantzin ki-ajkaw ne achtu i-kunew ki-pia-tuya. Nemi-tu’ ne kal tik moj-montaña, tes’ ken an ne te-chan. Kal tik ne montañas nemi, ne nantzin ki-pia-tu’ ne i-ranchoj tik ne montaña. (5) Ya’ yaj-ki k-ali’ at se kunet tik hamaca.

Ajsi-k ki-temu-j ne kune-t, tesu ki-ajsi-k. Katka tes ti-mu-neki-t poyetón, tal-chi ti-k-tali-t ne tej-te-namas. Né ti-k-tali-t, to-tashkal-ua-t.

Wan después ne nantzin, ki-temu-j ne i-kunew, te ki-ajsi-k. (10) Ne te-namas tulu-j kune-t, tulu-j kune-t. Ne te-namas ki-kwaj-tuk ne kune-t. Maya ne i-tripaj-chin, nemi adornado puruj i-korona pak ne te-namas.

Yajika katka ina-t ne tej-tekni-wan kwak ne kunet-chin naka i-sel kan kuchi.

—Shi-k-ajkawa se Santa Cruz o shi-kajkawa se mazorca sinti, tik i-cabecera pal ti-kisa. (15)

Naka ne mazorca sinti ki-taj-pia ne kune-t

Visitación García, 27 de agosto de 2019.

Lo-ha-tragado un niño el tenamaste/piedra-de-fogón

Una-vez como no ha-venido Nuestro-Pa…sólo, sólo Nuestro-Padre Dios, no estaba su-Hijo. No ha-venido Jesús en vida. Dicen una señora lo-deja el primero su-hijo lo-tenía. Estaba la casa en montaña, no donde ahora (está) el pueblo/gente-casa. Casa en las montañas está, la señora lo-tenía el su-rancho en la montaña. (5) Ella fue la-trae agua, quedó su hijo en hamaca.

Llegó, lo-buscó el niño, no lo-encontró. Antes no nosotros-mismos-queremos poyetón, tierra/suelo-en lo-ponemos las tenamas/piedra-de-fogón. Ahí lo-ponemos, tortillamos.

Y después la señora, lo-buscó el su-niño, no lo-encontró. (10) La piedra-de-fogón tragó niño, tragó niño. La piedra-de-fogón lo-ha-comido el niño. Sólo (está) la su-tripita, está adornada pura su-corona sobre piedra-de-fogón.

Por eso, decían las gentes cuando el niñito queda su-solo donde duerme.

—Deja una Santa Cruz o deja una mazorca maíz, en su-cabecera para tú-sales. (15)

Queda la mazorca maíz lo-cuida el niño.

II. Traducción literaria

Lo-ha-tragado un niño la piedra del fogón

Una-vez como no ha-venido Nuestro-Pa…sólo, sólo Nuestro-Padre Dios, no estaba su-Hijo. No ha-venido Jesús en vida. Dicen una señora lo-deja al primero de su-hijo, lo-tenía. Estaba la casa en la montaña, no donde ahora está el pueblo. La casa en las montañas está, la señora lo-tenía el su-rancho en la montaña. (5) Ella fue la-trae agua, quedó su hijo en hamaca.

Llegó, lo-buscó el niño, pero no lo-encuentra. Antes ni nosotros-mismos queríamos poyetón, en la tierra/suelo ponemos las tenamas/piedra-de-fogón. Ahí las ponemos (y) tortillamos.

Y después la señora, buscó al su-niño, no lo-encontró. (10) La piedra-de-fogón se tragó al niño, se tragó al niño. La piedra-de-fogón se ha comido el niño. Sólo (está) la su-tripita, está adornada pura, como su corona sobre la piedra-de-fogón.

Por eso, decían las gentes cuando el niñito se queda solo donde duerme.

—Deja una Santa Cruz o deja una mazorca maíz, en su-cabecera para que tú salgas. (15)

Queda la mazorca maíz que cuida al niño.

III. Características generales

0) te-namas, piedra (te-t) de fogón define las «tres piedras que son el trébedes o trípode para colocar el instrumento de cocina sobre el fuego.

1) en contraste con Walter Benjamin, no es la salida del Paraíso, la caída del ser humano primordial, la que transforma la naturaleza por completo. En cambio, la venida de Jesús la afecta tanto que cambia su comportamiento —la piedra ya no ingiere «niños». Y quizás «llora» su desventura, ya que no puede enfrentar la doble protección que recibe su antigua víctima: la cruz y la mazorca. Igualmente, se citó, varias plantas adquieren espinas y hormigas en defensa de Cristo.

2) como en la mayoría de los relatos, se sienta que el tiempo gramatical oscila siempre entre el pretérito mito-histórico y el presente narrativo. «Kal tik ne montañas nemi, casa en las montañas está».

3) el verbo «-tulu, tragar» plantea un problema para la gramática elemental del náhuat. En todas sus variedades locales, todo verbo transitivo obliga marcar el prefijo del sujeto y del objeto antes de la raíz verbal. Por este requisito, el náhuat clasifica como «lengua a marcación en el centro-rector/núcleo (Head Marking Language). El título resulta bastante explícito al respecto: ø-ki-tulu-tuk, lo-ha-tragado, él/ella-lo-tragar-perfectivo/participio». Sin embargo, el enunciado (11) invalida ese axioma gramatical descriptivo. En efecto, dos veces repite «… tulu-j kune-t, tragó niño», sin la marca de objeto directo ki-. Tulu-j sustituye ki-tulu-j, en infracción creativa del discurso contra la tipología náhuat. La lectura juzgará si se trata de una influencia directa del castellano.

4) a diferencia de las otras hablas locales del náhuat, -wan, «y, con» se despoja del prefijo posesivo; en este caso de la tercera singular, i-.

5) el posesivo » ne mazorca sinti, la mazorca (de) maíz» se forma por la simple aposición del sustantivo poseído + el poseedor. No hay un prefijo de posesión como en » ne i-tripaj-chin, la su-tripita».

6) en contraste con «ne siwa-t taj-pia tik ne la-mal, La mujer cuida en la mar» —verbo intransitivo— «ne mazorca sinti ki-taj-pia ne kune-t, la mazorca maíz lo-cuida el niño» ofrece un ejemplo de verbo transitivo.

Segundo relato

I. Katka yul-tuk muchi ne tej-te-t

Katka ne tuj-tuk-niwan tes ki-kwi-t ama-t pal mu-tzun-pupua-t, ina-t ne tej-te-t taj-ta-ketza-t:

—Ni-k-ish-palu’ mu-tzupi, ni-k-ish-palu mu-tzupi

Mu-tzin-pupua-t katkla pak ne tet. An tea. An ti-kwi-t aj-ama-t. (5)

Ina finadaj nu-nan ne tejtet naj tesu walaj-tuya ne i-hijo de Dios, ne te-t taj-ta-ketza-t

katka.

Visitación García, 27 de agosto de 2019.

Antes están-acorazonadas todas las piedras

Antes las gentes no lo-agarran papel para se-punta-limpian, dicen las piedras hablan:

—Yo-lo-lamo tu-ano, yo-lo-lamo tu-ano.

Se-punta-limpiaban sobre la piedra. Ahora no. Ahora lo-agarran papeles. (5)

Dice finada mi-madre las piedras, como no ha-venido el su-hijo de Dios, la piedra hablaban.

II. Traducción literaria

Antes estaban acorazonada/vivas todas las piedras

Antes la gente no agarraba papel para limpiarse, dicen que las piedras hablaban:

—Yo te lamo el ano, yo-te lamo el ano.

Se limpiaban sobre la piedra. Ahora no. Ahora agarran papeles. (5)

Dice la finada mi madre que las piedras, como no ha venido el hijo de Dios, la piedra hablaba.

III. Características generales

0) el concepto de vida, «-yul-tuk, corazón-participio/perfectivo», proviene de la palabra «corazón» cuyo sentido difiere del castellano y de los idiomas indo-europeos en general. Más que el órgano de un ser vivo, refiere al movimiento o energía anímica solar que palpita en el universo entero.

1) -tzun-pupua, punta/cabeza-limpiar incorpora una parte del cuerpo a la raíz verbal.

2) la correlación entre el concepto de habla, -taj-ta-ketza, y el alza, -ketza, del mundo se explicó en un ensayo precedente. La palabra traduce el ser mudo de las cosas en los sonidos y las letras de las lenguas humanas. Además, la mito-poética náhuat extiende el don del habla hacia el mundo animal, vegetal y a la materia inerte y dura de las piedras. «Ningún hecho ni cosa» persiste en la conciencia humana si «no participa» con su «nombre» en el idioma.

3) ne i-hijo de Dios, el su-hijo de Dios, amalgama la posesión náhuat original, ne i-hijo Dios, con la castellana, el hijo de Dios. Además de los obvios préstamos del vocabulario, parece que el idioma hegemónico también modifica la sintaxis náhuat.

4) el cambio de número —del plural al singular no afecta la terminación verbal, la cual conserva el plural del inicio: ne tej-tet…ne te-t taj-ta-ketza-t katka.

Le agradezco a Karen Escalante Barrera el envío de este libro.

