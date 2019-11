Piden nacionalizar el sistema de pensiones

Joaquín Salazar

Rosario Rivas

@DiarioCoLatino

Los miembros del movimiento “No+AFP” llegaron a la Asamblea Legislativa a solicitar que la privatización de las pensiones, ocurrida en 1998 bajo el gobierno de ARENA se revierta para crear el Instituto Autónomo de Previsión Social.

Roswal Solórzano, representante del Movimiento “No+AFP” encabezó a las once organizaciones sociales y sindicatos en la presentación de un escrito a la Asamblea Legislativa, en el que demanda que se derogue totalmente la Ley del Sistema de Administración de Pensiones (SAP), y con esto se elimina el sistema privado de pensiones actual.

“De nada sirve y de nada vale, si pretenden sacar votos de esa manera están equivocados, los parches no los vamos a aceptar como pueblo. Esa Ley (Pensiones y previsión social) requiere la derogación total, este es un enfrentamiento frontal contra la clase trabajadora al estar queriendo dar pensiones miserables, ya no es posible permitir que los millonarios de siempre nos sigan robando”, sostuvo Solórzano.

El Movimiento No+AFP exige a los 84 diputados a tomar las medidas necesarias y evitar que el pueblo, como soberano, se tome las calles para exigir pensiones dignas. “En ellos está la responsabilidad, estamos desde ya advirtiendo”, agregó.

Además, solicitaron a la Asamblea Legislativa una audiencia para este sector que demanda una nacionalización del sistema de pensiones.

De igual manera, las organizaciones aseguran que es hora que los diputados se hagan cargo de sus errores, y que si de verdad quieren legislar a favor del pueblo, promuevan reformas a la ley, sino que sea nacionalizada, ya que al querer colocar un parche a la ley solo pretenden engañar al pueblo aplicando anestesia local y proteger los intereses de los dueños de las AFP.

Fueron las diputadas Anabel Belloso y Cristina Cornejo las que recibieron en nombre del grupo parlamentario del FMLN, a los representantes sindicales.

Belloso reiteró el compromiso que tiene el FMLN para buscar consensos que permitan revertir este sistema que ha causado mucho daño a las y los trabajadores desde que se privatizaron las pensiones y se crearon las AFP.

“Como FMLN entendemos que no podemos continuar bajo el mismo sistema, no más AFP, sino que hacer una reforma estructural que el país necesita para poder garantizar pensiones dignas a nuestra población, a nuestra clase trabajadora”, dijo Belloso. Cornejo quien recibió la nota reiteró el compromiso de acompañar la lucha por no más AFP, así como se garantice la participación de los trabajadores en el proceso de consulta y estudio en el parlamento.

“Me he comprometido para que la nota presentada por ustedes puede llegar a ser punto de agenda en la discusión (…) en el momento de la privatización de las AFP, fue el robo del siglo. La privatización de las AFP lleva miles de ganancias a empresas privadas”, expresó.

Además, advirtió a la clase trabajadora a escuchar bien los planteamientos del gobierno actual sobre el tema, que ha expresado a través de la comisionada presidencial “que para ser un tema de reforma de pensiones habría que discutir la edad de jubilación, y precisamente el tiempo laborado. Ojo con eso”, dijo.