Piden adhesión de El Salvador  a protocolo contra la tortura

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Representantes de varias organizaciones que conforman la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador entregaron en la Asamblea Legislativa, una carta en la que solicitan la adhesión del país al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes como una muestra de compromiso de no repetición de estos actos. La comisión externó que a nivel centroamericano El Salvador es el único país que no ha firmado este documento, que constituye una medida de no repetición de las graves violaciones ocurridas durante el conflicto armado, por ello debe adherirse al mismo.

“Nosotros consideramos que El Salvador debe desde ya haber firmado su adhesión a este protocolo facultativo debido a que con ello prevendría la tortura, creemos que es urgente y necesario que esto ya no pueda repetirse”, dijo Miguel Montenegro.

Montenegro destacó que al sumarse al protocolo el Estado debe crear un instrumento similar pero de carácter nacional, para verificar conjuntamente con la Subcomisión de Prevención de la Tortura los tratos que se dan a los internos en algunos centros penitenciarios.

Este instrumento tiene como finalidad recomendar a los Estados suscriptores acciones a seguir, para avanzar en la prevención de la tortura en el país. De ser ratificado por la Asamblea Legislativa el protocolo contaría con un año de gracia para implementarse.

“Es justo y necesario hacerlo en honor a todas aquellas víctimas de tortura, así demostrar a la comunidad internacional que el Estado salvadoreño es garante de la protección de los derechos humanos de la población en su totalidad”, sostuvo Montenegro.

El 26 de junio se conmemoró el “Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura”, fecha en que entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en 1987.