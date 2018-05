Pide a ARENA aprobar sin cambios préstamo de salud

Compartir ! tweet





Mirna Jiménez

Diario Co Latino

La exministra de Salud Pública María Isabel Rodríguez cuestionó ayer las intenciones del partido ARENA y otros sectores de derecha que están presionando para que sea reorientada una parte del préstamo de $170 millones, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción de un nuevo hospital Rosales y financiar otros componentes del sector salud.

“Espero que se ratifique completo, no solo el hospital, (porque) si el hospital no recibe el apoyo de toda la red, tanto de primero como de segundo nivel, se quiebra por la demanda. Aprobemos el préstamo integral y veamos que contiene el apoyo para el hospital Rosales, pero dentro del contexto de todo el sistema de salud”, solicitó la exfuncionaria.

Rodríguez, considerada la figura principal en la reforma de salud iniciada en el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), manifestó que todos los componentes del préstamo solicitado están basados en un exhaustivo análisis técnico de las necesidades del sector y no se puede comenzar a inventar sobre el camino sin conocer el diagnóstico que motivó estructurar de esta forma el crédito.

“Si no se estuviera mejorando la atención del primer nivel de la red hospitalaria y se viene toda la gente que no se atiende adecuadamente allá, el hospital se quiebra, no alcanzamos a financiarlo.

Este último proyecto tiene el 26% de los $170 millones, es el primer nivel de atención; todavía estamos en el primer nivel que está incompleto”, manifestó la doctora Rodríguez.

La fracción legislativa de ARENA se ha negado a aprobar el préstamo desde 2016, cuando el BID se lo aprobó al Gobierno.

El organismo financiero internacional ha dado una última prórroga hasta el 7 de junio para que este sea ratificado en la Asamblea, pero el partido de derecha quiere que los fondos destinados para financiar los Equipos Comunitarios de Salud (ECOS), que constituye parte del primer nivel de atención, sean reorientados para la compra de medicinas.

“Es ridículo poner (como reorientación del préstamo): medicamentos y edificio. ¿Qué piensan, que se va dar el medicamento para la gente que tiene un hospital que se está cayendo o que se presta a contaminaciones, a inadecuada atención, que no tiene los quirófanos necesarios? (En el proyecto) estamos pensando en las dos cosas”, cuestionó la también exrectora de la Universidad de El Salvador, en la entrevista Frente a Frente de TCS.

De acuerdo con la exministra, quien tiene una extensa trayectoria como experta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el préstamo del BID está destinado a fortalecer el primero, el segundo y el tercer nivel de atención sanitaria porque con ello se está garantizando que mejore de forma equilibrada todo el sistema de salud y si se deja de financiar uno de los niveles no se logra el objetivo planteado.

“Es curioso que el préstamo que presenta (solicita) un país, sea aprobado por el organismo que financia y no por el que recibe.

Lo que está ocurriendo ahora es hasta cierto punto ridículo: el país presenta un proyecto que ha sido analizado”, lamentó.

El crédito de $170 millones incluye fondos para la construcción del nuevo hospital que sustituya al Rosales, la construcción de otro hospital de segundo nivel en Nejapa, que atendería a población proveniente de la zona norte del país, además de dinero destinado a crear 33 nuevos ecos, cuatro centros de atención especiales en cuatro cabeceras departamentales, hogares de espera materna, compra de medicamentos y fortalecimiento del recurso humano.