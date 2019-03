Pensiones, más que una reforma

En las últimas semanas, algunos diputados de derecha, concretamente de GANA y PCN, los que se opusieron a analizar hace un par de años una reforma profunda o cambiar el actual sistema de pensiones, y que se dedicaron a meterle miedo a los pensionados, en particular, y al pueblo en general con el famoso “robo del siglo”, hoy andan de paladines de las reformas.

Sin lugar a dudas, el tema de pensiones necesita de una propuesta seria, que defienda la existencia de fondos para que los jubilados no solo no reciban una pensión pírrica, sino también les garanticen esta mientras vivan.

El actual sistema de pensiones no solo otorga pensiones vergonzosas, sino que al terminar el “ahorro” individual de pensiones, se queda sin nada, y entonces, el Estado viene al auxilio y le ofrece $200 al mes, si no es que menos.

Todas las reformas que hasta hoy se han hecho a las pensiones, los diputados de derecha –GANA, ARENA, PDC y PCN-, solo se han preocupado porque las AFPs obtengan su ganancia anual, entre los 12 y 13 millones de dólares al año.

Desgraciadamente el Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén no pudo ganarle a la campaña del miedo que montó la derecha política, empresarial y mediática, y al final consensuó una reforma que fue un parche más, que si bien le llevó un respiro a las finanzas públicas, por la deuda previsional, al final el problema sigue y con mucha gravedad.

Si, es necesario reiterar que la propuesta del Gobierno era sensata y oportuna, la creación de un sistema público de pensiones y que los pensionados decidieran si seguir con las AFPs o con el sistema público.

Pero no es tarde para entrarle al tema, pero no por el temor que les ha provocado el Presidente Electo, sino, porque es necesario entrarle al tema, pero a profundidad, no con los nuevos parches que está proponiendo un diputado del PCN y otro de GANA. Las pensiones son también un problema terrenal no de redes sociales.