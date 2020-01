Parte primera caravana migrante en el gobierno de Nayib Bukele

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Nadie puede prohibir tu derecho a migración. Falta de empleo, oportunidades e inseguridad, son las principales causas para que al menos un centenar de salvadoreños (dato no confirmado por el Gobierno) partieron el lunes hacia los Estados Unidos, en búsqueda de un porvenir mejor.

Desde la noche del domingo decenas de personas se avocaron al Salvador del Mundo, para iniciar una jornada. Fue en redes sociales en la que trascendió la invitación en la que cerca de 300 salvadoreños habían confirmado hacer este viaje, muchos de ellos llegaron a las primeras horas del lunes. Las Caravanas Migrantes iniciaron en El Salvador en octubre de 2018, donde salieron más de 700 personas en esa ocasión, tras esta caravana le han seguido al menos siete pequeños grupos, que oscilaban entre 100 a 300 personas.

Durante la madrugada, la Dirección General de Migración y Extranjería trat de persuadir a algunos salvadoreños que buscaban migrar hasta Estados Unidos. Ricardo Cucalón, director de Migración instó a los salvadoreños a hacer conciencia sobre el viaje y los peligros que podrían enfrentar. Una docena de estos fueron llevados nuevamente a sus hogares y se les informó sobre las “oportunidades que pueden encontrar en el país”.

“Nosotros no podemos prohibir la migración, sin embargo, hay personas que cobran cuatro o seis mil dólares para llevarlos a Estados Unidos y ahí está el problema, allá est”, explicó Cucalón a los migrantes salvadoreños.

Pese a ello, algunos salvadoreños permanecieron en la plaza y esperaron hasta que otros salvadoreños se integraron al amanecer. Está es la primera caravana de migrantes salvadoreños del año 2020, que se desplaz por la carretera Panamericana hasta llegar a San Cristóbal, frontera de El Salvador con Guatemala.

Cesar Ríos, del INSAMI aseguró que eran cerca de 200 personas que se reunieron en plaza Salvador del Mundo. “Es una carta que la población le est mandando al Gobierno por sus promesas, tenemos esperanza que las va a cumplir”, explicó.

La reducción de los índices de migrantes retornados desde Estados Unidos y México se han reducido, pero esto no quiere decir que los problemas estructurales han bajado. “Estos problemas no se van a superar en el periodo de Nayib Bukele, no va haber empleo suficiente, no se va a controlar la delincuencia, habrá avances, si estamos con una población a la espera que Bukele les solucione todo y les de empleo con un buen sueldo no va a ser, hay que prevenir y podría ocasionar una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento”, dijo Ríos.