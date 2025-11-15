Panamá mantiene vivo el sueño de clasificar al Mundial de fútbol

Ciudad de Panamá/Prensa Latina

Panamá se impuso 3-2 a Guatemala en la quinta jornada eliminatoria del grupo A de Concacaf y mantiene hoy vivo el sueño de clasificar a la Copa Mundial de fútbol 2026.

Los principales medios de prensa como los diarios La Prensa y La Estrella de Panamá, así como el canal de noticias TVN destacan la actuación de los pupilos del hispano danés Thomas Christiansen, en particular de Cecilio Waterman con doblete (minutos 30 y 44), quien silenció al estadio de los chapines El Trébol y puso el 0-2 antes del descanso.

El gol definitivo de un tome de máxima tensión estuvo a cargo de José Fajardo, quien anotó al minuto 78.

De esta manera, los canaleros alcanzaron nueve puntos, mientras que Guatemala, pese al empuje de su afición, se estancó en cinco unidades y se despidió de sus aspiraciones mundialistas.

Con estos resultados, Panamá y Surinam lucharán por obtener la clasificación directa al Mundial, mientras que El Salvador y Guatemala están matemáticamente eliminados.

En la última jornada, el próximo 18 de noviembre, Guatemala se enfrentará a Surinam y Panamá a El Salvador, en casa en el estadio Rommel Fernández, de esta capital.

Para los informativos, La Roja logró una hazaña, pues el más reciente resultado marca la primera victoria istmeña ante los chapines en toda la historia de las eliminatorias mundialistas.

En declaraciones a la prensa, Waterman indicó que «la victoria no fue sencilla, pero permite ahora seguir en carrera e ir a Panamá Panamá a hacer las cosas bien”.

Por su parte, el entrenador Christiansen señaló que no iba a prometer ir al Mundial, pero sí que los jugadores harían todo por esa clasificación.

“No me tienen que agradecer a mí, sino al equipo, que ha hecho todo el esfuerzo. Los que estaban fuera empujaron, y eso es importante en un grupo como el nuestro”, remarcó.

