Regresan a Venezuela otros 298 migrantes deportados de EEUU

Caracas/Prensa Latina

Otro grupo de 298 migrantes deportados de Estados Unidos arribó este viernes a Venezuela desde Texas, en el vuelo número 87 del plan Vuelta a la Patria.

Los 240 hombres, 47 mujeres y 11 niños fueron recibidos en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado de La Guaira (norte), por autoridades de varias dependencias del Estado, entre ellos organismos de seguridad.

La Agencia Bolivariana de Noticias, que cita al Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mrijp), informó que en una vez en tierra los connacionales recibieron atención médica y jurídica, como parte de los protocolos establecidos.

Indicó que estas personas fueron objeto de agresiones y persecuciones perpetradas por el Gobierno de Estados Unidos, a través de la política inmigratoria del presidente Donald Trump.

El Mrijp manifestó que a estas personas se les presenta una “nueva oportunidad para su bienestar y reintegro a la sociedad”, así como para la reunificación de las familias venezolanas.

Vuelta a la Patria fue creado en 2018 por el presidente Nicolás Maduro y desde entonces benefició en forma gratuita a más de un millón 500 mil venezolanos, que regresaron de diversas partes del mundo por vía aérea, algunos marítima y por la frontera.

El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, declaró días atrás que el gobierno bolivariano facilitará el retorno seguro a los nacionales que afectados por la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

Subrayó que serán apoyados para el regreso a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria.

