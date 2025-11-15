Argentina gana amistoso contra Angola 2-0

Compartir

Luanda/Prensa Latina

Argentina derrotó este viernes a Angola dos goles por cero en el partido amistoso jugado en Luanda, tras repetir el mismo resultado del anterior enfrentamiento hace 20 años.

En un esperado encuentro que los angoleños disfrutaron tanto en el estadio 11 de Noviembre como en espacios públicos habilitados, los seguidores del deporte del fútbol estuvieron de plácemes al ver en el terreno al astro argentino Lionel Messi, quien marcó el segundo de su equipo en el minuto 82.

La historia comenzó a las 17:00, hora local, y luego de más de media hora en que el partido parecía equilibrado, el primero de la albiceleste llegó a través de las piernas de Lautaro Martínez en el minuto 43, sobre un pase del 10 argentino.

Angola estuvo a punto de igualar en el minuto 57, cuando tras un contraataque Zito Luvumbo eludió a dos rivales y definió, pero el portero argentino Gerónimo Rulli realizó una difícil parada que ahogó el grito de gol en el estadio.

Los sudamericanos demostraron su superioridad durante todo el juego, con una mayor posesión del balón (66 por ciento), mayor cantidad de pases completados y de pases completados, pero los africanos desempeñaron un buen papel frente a su afición.

En ningún momento bajaron la guardia contra su oponente y hasta los últimos minutos estuvieron luchando, logrando cinco tiros de esquina, contra seis de los argentinos, y siete tiros a puerta, contra ocho de los sudamericanos.

La última oportunidad de gol se les escapó a los angoleños cuando se jugaba el segundo minuto de los cuatro del descuento, pues Benson Manuel logró colocar un gran centro que Ary Pavel, a pesar de estar solo, no logró dirigir hacia el fondo de la red.

El presidente de Angola, João Lourenço, asistió al juego junto a otras figuras del Gobierno, y antes de comenzar el partido saludó a los integrantes de ambos equipos y recibió camisetas firmadas por los miembros de las dos selecciones.

