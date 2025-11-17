Portugal obtuvo cupo a Mundial de fútbol con goleada

Compartir

Oporto, Portugal/Prensa Latina

Con una soberana goleada 9-1 sobre Armenia, Portugal obtuvo este domingo su clasificación para la Copa Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Renato Veiga (minuto 7), Gonçalo Ramos (28), João Neves (30, 41 y 81), Bruno Fernandes (45+3, de penalti, 51 y 72, de penalti) y Francisco Conceição (90+2) fueron los autores de las dianas, en choque donde no jugó Cristiano Ronaldo tras haber sido expulsado por agresión en el duelo anterior.

De esta manera, los lusos concluyeron como líderes en el grupo F con 12 puntos, por delante de Irlanda, que sumó 10.

Los irlandeses caían ante Hungría, pero los húngaros al tener referencia de la goleada lusa sacaron el pie del acelerador y terminaron cayendo 2-3, por lo que serán los del Reino Unido los que buscarán el pase mundialista en la repesca.

Más tarde se jugarán otros partidos, con destaque para el Italia-Noruega, que definirá el destino de ambas selecciones en el apartado I, que de momento lideran los nórdicos con tres puntos de ventaja sobre sus rivales de turno.

