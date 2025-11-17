Concluye la jornada regular del Apertura del fútbol de primera división

Redacción Deportes
La última jornada de la temporada regular del fútbol de Primera División de El Salvador concluyó este domingo 16 de noviembre, con partidos de trámite, pero, también, con encuentros de gran atracción como el enfrentado entre Luis Ángel Firpo y Club Deportivo Águila, el clásico de oriente.
El encuentro entre Firpo y el Águila cosechó seis goles, 3 por equipo, por lo que el clásico de oriente, aunque se jugó en el “Mágico González”, terminó con un empate, por lo que se dividieron pontos, sin embargo, el Firpo confirmó su liderato en la tabla de posiciones con 50 puntos.
Uno de los partidos que parecía de trámite, pero produjo goles, fue entre Alianza, el actual campeón, y el Fuerte San Francisco. El Alianza participó con una plantilla renovado, en un alto porcentaje, pero le encajó 3 goles a 1 al Fuerte, aunque uno del Alianza fue por autogol.
Estos fueron los resultados:
Águila 3 Luis Ángel Firpo 3
Club Deportivo FAS 4 Platense 1
Municipal Limeño 4 Cacahuatique 1
Zacatecoluca 3 Inter FA 2
Isidro Metapán 2 Hércules 0
Alianza 3 Fuerte San Francisco 1
Tabla de Posiciones
- Luis Ángel Firpo, con 50 puntos
- CD FAS, con 44 puntos
- Alianza, con 44 puntos
- Isidro Metapán, con 36 puntos
- Águila con 33 puntos
- Municipal Limeño, con 28
- Cacahuatique, con 27 puntos
- Platense, con 26 puntos
- Fuerte San Francisco, con 20 puntos
- Zacatecoluca FC, con 18 puntos
- Hércules, con 17 puntos
- Inter FA, con 16 puntos
Goleadores
- Juan Argueta, CD Cacahuatique, 12 goles, campeón goleador
- José Erik Correa, Municipal Limeño, 10 goles
- Jomal Williams, Isidro Metapán, 9 goles
- Rafael Tejada, CD FAS, 8 goles
- Elías Gumero, L A Firpo, 8 goles
- Emerson Rivas, Platense 8 goles