Concluye la jornada regular del Apertura del fútbol de primera división

Compartir

Redacción Deportes

@DiarioCoLatino

La última jornada de la temporada regular del fútbol de Primera División de El Salvador concluyó este domingo 16 de noviembre, con partidos de trámite, pero, también, con encuentros de gran atracción como el enfrentado entre Luis Ángel Firpo y Club Deportivo Águila, el clásico de oriente.

El encuentro entre Firpo y el Águila cosechó seis goles, 3 por equipo, por lo que el clásico de oriente, aunque se jugó en el “Mágico González”, terminó con un empate, por lo que se dividieron pontos, sin embargo, el Firpo confirmó su liderato en la tabla de posiciones con 50 puntos.

Uno de los partidos que parecía de trámite, pero produjo goles, fue entre Alianza, el actual campeón, y el Fuerte San Francisco. El Alianza participó con una plantilla renovado, en un alto porcentaje, pero le encajó 3 goles a 1 al Fuerte, aunque uno del Alianza fue por autogol.

Estos fueron los resultados:

Águila 3 Luis Ángel Firpo 3

Club Deportivo FAS 4 Platense 1

Municipal Limeño 4 Cacahuatique 1

Zacatecoluca 3 Inter FA 2

Isidro Metapán 2 Hércules 0

Alianza 3 Fuerte San Francisco 1

Tabla de Posiciones

Luis Ángel Firpo, con 50 puntos

CD FAS, con 44 puntos

Alianza, con 44 puntos

Isidro Metapán, con 36 puntos

Águila con 33 puntos

Municipal Limeño, con 28

Cacahuatique, con 27 puntos

Platense, con 26 puntos

Fuerte San Francisco, con 20 puntos

Zacatecoluca FC, con 18 puntos

Hércules, con 17 puntos

Inter FA, con 16 puntos

Goleadores

Juan Argueta, CD Cacahuatique, 12 goles, campeón goleador

12 goles, campeón goleador José Erik Correa, Municipal Limeño, 10 goles

10 goles Jomal Williams, Isidro Metapán, 9 goles

9 goles Rafael Tejada, CD FAS, 8 goles

8 goles Elías Gumero, L A Firpo, 8 goles

8 goles Emerson Rivas, Platense 8 goles

Me gusta esto: Me gusta Cargando...