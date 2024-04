Primera División sienta postura sobre demanda de AGM contra FESFUT

Rebeca Henríquez

El presidente de la Primera División, el coronel Samuel Gálvez, habló respecto a la situación que enfrenta la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) con la supuesta demanda de AGM, empresa organizadora de los encuentros amistosos de la azul y blanco, y dijo que solicitará una reunión con la entidad deportiva para conocer más sobre la situación.

“Nosotros nos vemos involucrados como Primera División, ya que hay un acuerdo entre dos o tres partidos amistosos a favor de la Primera.

Queremos quedar claros, nosotros no tenemos ningún vínculo, y no nos vamos a meter en esa situación, pero sí nos interesa saber qué es lo que va a pasar, así que haremos una nota para que reciban a la comisión de la primera para hablar de ese tema”, dijo Gálvez.

El presidente señaló que la situación no significa que no se pueda dar el préstamo entre jugadores, y que en el caso en que haya un problema tiene que buscar soluciones y una de las formas son juegos internacionales en el país.

Según Gálvez, los jugadores “son de la Primera”, pero mencionó que no puede adelantar si prestarán o no a los jugadores a la selección mayor ante un futuro problema que no se pueda solucionar. En otros puntos, el presidente de la primera aclaró que la gran final del torneo Clausura 2024 se disputará el sábado 1 de junio, a las 2 de la tarde, la reservas y en horario de 6:00 p.m. La Liga Mayor, y en pláticas adelantadas aseguró que no habrá ningún inconveniente para que se dispute el duelo en el Cuscatlán, 48 horas después del partido entre La Selecta y el Cádiz, como parte del homenaje al “Mágico’ González, que será el 30 de mayo. Los seleccionados de la primera tendrán tres días libres entre las semifinales que dan inicio el 22 de mayo y finalizan el 26 del mismo mes, previo el encuentro con el equipo español que se disputará el 30 de mayo, por lo cual el directivo aseguró que no habría ningún inconveniente para que se incluya a los seleccionados posterior a las semis, pero se tendrá que consultar con los presidentes de cada equipo para que los jugadores puedan estar disponibles para el encuentro internacional.

Según el representante, los equipos de la Primera División están “obligados” a prestar los jugadores en fecha FIFA, pero dijo que en la reunión que pretenden sostener con la federación se entablará la situación que enfrenta la FESFUT con la empresa AGM, ante la supuesta demanda que enfrenta la entidad deportiva.

“Nosotros hemos apoyado. Se hizo el partido contra el Inter de Miami y le dimos los jugadores, le dimos los jugadores contra Costa Rica, así que creo que nosotros en esa parte seguimos apoyando”, puntualizó.