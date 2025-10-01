Palestina está en el corazón y solidaridad de salvadoreños

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Una firma en un cártel demostraba el apoyo que los salvadoreños tienen para el pueblo Palestino, que en estos momentos vive un cruel ataque de las fuerzas sionistas de Israel y que ha dejado miles de muertos, en su mayoría niños, heridos y desplazamiento.

La actividad se realizaba mientras la Global Sumud Flotilla, con 51 barcos, con más de 500 integrantes de 44 países y con su carga humanitaria de comida y medicina para la población se acercaba a Gaza.

Fue este domingo 28 de septiembre que El Salvador demostró su solidaridad y los transeúntes dominicales de la Plaza Gerardo Barrios se sumaron a un plantón donde hubo exposición de fotos, banderas palestinas y mensajes que exhortaban por una “Palestina Libre” y que en El corazón de los salvadoreños hay un espacio para pedir el alto al fuego de esa sufrida nación.

En la plaza se escuchaba a alto volumen la canción “Libre Palestina”, mientras jóvenes, mujeres con sus hijos, adultos mayores entre otros ponían, en dos pizarras habilitada para esto, sus nombres y firmas en solidaridad con Palestina y se tomaban la foto del recuerdo con selfies con la bandera palestina.

Para los organizadores con esta muestra de solidaridad se dejó en claro que Palestina entró al corazón del pueblo salvadoreño.

