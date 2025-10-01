Protección Civil emite alerta amarilla por incremento de lluvias en el país

Compartir

“En la madrugada del jueves persistirán las lluvias en sectores del oriente y la zona norte, posiblemente extendiéndose hasta primeras horas de la mañana”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Debido a que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se encuentra posicionada frente a la costa pacífica de Centroamérica y, además, el acercamiento de una onda tropical a la región, la Dirección General de Protección Civil emitió alerta amarilla, ya que estos sistemas generarán un incremento de la nubosidad durante este fin de semana y la próxima semana.

Asimismo, favorecerá el aumento de lluvias y tormentas de moderadas a fuertes con énfasis en el área costera, la cordillera volcánica, cadena montañosa norte y zona oriental.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) prevé para la mañana de este miércoles lluvias débiles en primeras horas sobre la cordillera volcánica central, posteriormente, el cielo estará parcialmente nublado en zonas altas, sin lluvias hasta cerca del mediodía, cuando podrían presentarse en la cordillera volcánica y alrededores.

“En la tarde el cielo estará nublado con lluvias y tormentas en la zona norte y cordillera volcánica, incluyendo el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), Santa Ana, San Miguel y sectores cercanos”, informó el MARN.

En la noche, el cielo permanecerá nublado con lluvias y tormentas en la zona norte, desplazándose hacia la zona oriental y central. Al final de la noche se prevé formación de tormentas al norte de la zona central, que se moverán hacia el occidente.

Medio Ambiente prevé una probabilidad alta de caída de ramas, árboles y otros elementos expuestos al viento y a la humedad del suelo; también, se considera una muy alta probabilidad de inundaciones urbanas, crecidas súbitas y desbordamientos de ríos en diversas zonas del país, entre ellas, las regiones hidrográficas de Lempa Baja, Cara Sucia-San Pedro, Bahía de Jiquilisco.

Además, Estero de Jaltepeque, Mandinga-Comalapa y Sirama; así como los ríos Paz, Jiboa, Goascorán, Grande de Sonsonate y Grande de San Miguel, Lempa Alta y Lempa Media.

El MARN indica que existe una probabilidad alta de deslizamientos en la franja montañosa del norte, cordilleras costeras y la cadena volcánica desde la zona central hasta el occidente que podrían generar daños a la infraestructura, medios de vida, daños e interrupciones en la movilidad de las personas y vehículos por tiempo prolongado.

“Se recomienda a la población en general desplazarse con precaución por el territorio, evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua que se genere durante las lluvias o tormentas y posterior a ellas, debido a la probabilidad de arrastre; durante las tormentas eléctricas mantenerse en resguardo para evitar ser alcanzado por un rayo”, externó Protección Civil.

La institución pidió a la población tener precaución por oleaje más rápido y alto, que incrementará la rapidez de las corrientes de retorno y la altura de las olas en la zona de rompiente; la navegación marítima y aérea, pesca artesanal y deportiva se les recomienda evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de iniciar sus actividades.

Según Protección Civil, es necesario activar el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y las comisiones técnicas sectoriales, las cuales deberán estar atentas a intervenir, de acuerdo a su competencia y funciones establecidas en el Plan Nacional de Respuesta.

Asimismo, se activarán las comisiones departamentales y municipales de Protección de todo el país, quienes deberán intervenir según su competencia ante cualquier eventualidad, hacer un monitoreo territorial cada 6 horas o dependiendo de las necesidades; llevar a cabo Evaluaciones de Daños y Necesidades (EDAN) de ser requerido.

A la vez, identificarán las zonas de riesgo de anegamientos, inundaciones, deslaves o derrumbes por la acumulación de lluvias, y tomar las medidas preventivas adecuadas; determinar las zonas de riesgo por la caída de ramas, árboles, vallas publicitarias, postes del tendido eléctrico por los vientos asociados a tormentas, y considerar las acciones más apropiadas.

Inundaciones y deslizamientos

Las fuertes lluvias de las últimas horas, en San Francisco Gotera, Morazán, causaron el desbordamiento del río San Francisco, generando inundaciones en el barrio El Calvario y el sector conocido como La Pasarela.

El Cuerpo de Bomberos rescató a 6 personas debido al anegamiento de sus viviendas en el barrio La Soledad, San Francisco Gotera, Morazán, quienes fueron evacuadas y trasladadas a una zona segura. Debido a las lluvias el río Zapua, Jujutla en Ahuachapán, se desbordó provocando afectaciones en la zona.

Seis caseríos del cantón El Matazano, en Santa Catarina Masahuat, Sonsonate, quedaron incomunicados tras nueve derrumbes provocados por las lluvias, los habitantes pidieron a las autoridades habilitar el acceso, ya que la situación dificulta la movilidad, el abastecimiento de alimentos y el traslado de personas en emergencias médicas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...