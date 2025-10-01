Los seguidores de Bukele no toleran ni una pequeña crítica, señala Fortín Magaña

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El analista político y presidente del Movimiento Libertad, Miguel Fortín Magaña, indicó que, a los seguidores del presidente de la República, Nayib Bukele, no toleran que nadie diga algo, aunque sea una pequeña crítica de su administración de gobierno.

Asimismo, Magaña anunció que no participará más en programas de opinión, al igual que lo han hecho otros, como la economista Julia Evelyn Martínez, quien fue amenazada; esta decisión obedece a una petición de su familia y no por temor a ser callado.

“Lo mismo que le hicieron a Julia Evelyn, que fue una amenaza directa a ella y su familia, es lo mismo que me está pasando a mí; por mis hijos, nietos y mi esposa ya no puedo seguir peleando, creo en las libertades individuales de los humanos, a pesar de estar en desacuerdo con alguien, yo moriría por el derecho de las personas de expresarse”, afirmó.

Según Fortín, la frase que se volvió célebre en El Salvador es “calladito” te ves más bonito, pronto llegará el día donde solo las personas de afuera van a poder hablar, porque El Salvador ha sido secuestrado por un grupo de “bárbaros” quienes tienen a muchos que van a matar en la cárcel, y otros que han capturado y silenciado su voz crítica.

“Esto no es democracia, el autócrata piensa que nadie está por encima de él, eso le pasa a las personas que le rodean, pero el responsable de la pérdida de la democracia y suplantar con la autocracia es la Corte Suprema de Justicia, estos malos magistrados que por miedo no dijeron nada cuando le fueron impuestos los usurpadores, había magistrados legítimo y debieron decir que no estaban de acuerdo con ellos, pero no lo hicieron”, afirmó.

Asimismo, consideró que en El Salvador no existe otro poder, solo el de Bukele, los pseudo diputados puestos en el Salón Azul no entienden el artículo de la Constitución donde dice que los diputados no están sujetos a ningún mandato imperativo, tienen el descaro de decir públicamente que están apoyando siempre al presidente, sin embargo, no es para eso que existen estos funcionarios.

De acuerdo al analista político, en la Constitución mancillada dice que las cláusulas pétreas relativas a la forma y los tiempos del gobierno, no pueden ser modificadas por la Asamblea Legislativa, ni por nadie, y quien lo haga perderá sus derechos civiles, pero los diputados no lo respetaron y lo han hecho.

“He sido sincero al decir que creo que El Salvador necesita un interlocutor, que diga lo que la gente quiere decir, no tengo interés en un puesto político, lo mejor es seguir hablando con respeto y dignidad, sin hacer acusaciones falsas, pero señalando los abusos y atropellos del gobierno y de un hombre que ha roto la Constitución”, sostuvo en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Al iniciar el programa, uno de los dos canales que transmiten la entrevistan Encuentro con Julio Villagrán fue bloqueado por YouTube.

