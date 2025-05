Captura de empresarios del transporte es un acto de pura maldad: Fortín Magaña

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Presidente del Movimiento Libertad, Miguel Fortín Magaña, consideró que la captura de los empresarios del transporte, ordenada por el presidente Nayib Bukele, es un “acto de pura maldad”, con delitos inventados.

Según el artículo 9 de la Constitución, no se puede obligar a nadie a trabajar o prestar un servicio, salvo en calamidad pública o previa negociación.

“En El Salvador nadie está a salvo, este gobierno mete preso al que les da la gana por eso la gente tiene miedo, ahora mete preso a los transportistas, sin ningún delito, el día de mañana se le puede ocurrir que debe ser gratis que todos los abogados o médicos de la República den gratis sus servicios “, expresó.

Asimismo, dijo que el “dictador” se ha inventado una serie de delitos los cuales, después de eso, todos los jueces y fiscales, evidentemente “comprados”, terminaron repitiendo lo mismo que el gobierno.

“El gobierno no puede llegar y decirles, le voy a dar 300 dólares para toda la semana, y me saca los buses, sin tomar en cuenta si quiero, no me conviene, no me convence, porque debo pagar la gasolina, a los motoristas, pero si los quieren sacar los meten presos”, reiteró.

A criterio de Fortín Magaña, es curioso que luego de meses de estar hablando del aumento salarial y un silencio sepulcral por parte del gobierno, dos días después que se descubre la droga en Panamá, Nayib Bukele salió dando el anuncio de aumentar el 12% al salario mínimo.

Sostuvo que luego se da el primer derrumbe en Los Chorros, el cual es muy sospechoso y curioso que sucedió de madrugada y sin tránsito, se cae una sección controlada que según se tiene conocimiento se debía botarlo.

“Las malas lenguas dicen que eso también fue una cortina de humo, luego de la droga en Panamá y los reportajes donde se dice que funcionarios del gobierno negociaron con las pandillas; si esta gente trabajara con claridad y nos presentara las cosas tal cual son, no habría dudas, pero todo es opaco”, destacó.

Recalcó que el Seguro Social, una de las instituciones más ricas y potentes construida desde hace tiempos, este gobierno lo ha vaciado desde la pandemia del COVID-19 cuando hizo un manejo espantoso.

“El gobierno no ha parado de regalarse cosas, no todos los diputados de la fracción legislativa del gobierno están en El Salvador porque andan viajando, aquel que nada tiene y de repente empieza con viajes, carros y lujos o es mago o es ladrón y no veo que estén en un circo”, manifestó en el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

