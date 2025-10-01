 Diputados reducen a 5 días trámites para autorizar servicios privados de salud

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativo aprobó este martes modificaciones al Código de Salud y la Ley del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), a solicitud del Órgano Ejecutivo, a fin de acortar el proceso de inscripción de 30 días a 5 para los establecimientos privados de servicios de salud.

El objetivo de estas reformas es eliminar “la tramitología burocrática” que debe seguir un propietario para instalar establecimientos privados de servicio de salud para ello se pretende acortar el proceso de inscripción de 30 días a cinco días hábiles.

De acuerdo al artículo 14 del Código de Salud, los servicios privados a los que se refiere la ley son a los laboratorios clínicos-biológicos, gabinetes radiológicos, hospitales, clínicas de asistencia social, las droguerías, farmacias, laboratorios farmacéuticos, los gabinetes ópticos y a laboratorios de prótesis dental.

Los cambios en la normativa pretenden centralizar en el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) las funciones de evaluación, aprobación, supervisión y, de ser necesario, la suspensión de los establecimientos privados. De hecho, se elimina el papel de las juntas de vigilancias médicas en el proceso de evaluación y aprobación de los privados.

Las juntas eran las encargadas de revisar los informes de los inspectores, así como emitir un dictamen de recomendación al consejo donde se señalaba si un servicio privado cumple con los requisitos tanto técnicos como legales para su funcionamiento. Con la reforma supervisarán exclusivamente lo relacionado con el ejercicio de la carrera.

Los parlamentarios, en la Comisión de Salud, recibieron al presidente del Consejo Superior de Salud Pública, Daniel Quinteros, para conocer más de la normativa. Quinteros sostuvo que se pretende agilizar los procesos relacionados con la autorización y el funcionamiento de los servicios de salud privados, esto luego que se presentarán incomodidades y quejas por parte de proveedores y que señalan que 30 días es un tiempo largo para recibir los permisos de operación.

El MINSAL y el Consejo Superior de Salud Pública señalan que los procedimientos se vuelven engorrosos, por lo que ha identificado aspectos de procedimiento y trámites que pueden ser “más expeditos”, con el fin de adaptarse a las dinámicas sociales y a las exigencias de la población.

Quinteros señaló que acotar el periodo del trámite de autorización no influye en la calidad de inspecciones que deben de realizarse a los servicios de salud en el área privada.

“Lo que buscamos es que se puedan eliminar las barreras burocráticas dentro de la misma institución, pues actualmente son 18 pasos para lograr la licencia del funcionamiento de una clínica, hospital o lo que se requiere instalar y es de recordar que los profesionales en salud hace una inversión para esto”, expresó el presidente del consejo, Elías Quinteros.

De acuerdo al funcionario, el proceso es engorroso, porque la Junta de Vigilancia solo se reúne cuatro veces al mes, por lo que el proceso se torna más extenso.

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, cuestionó en la instancia legislativa sobre la concentración de poder en el CSSP. Quinteros respondió que el Consejo es de elección gremial y en ese sentido, no se hace un posicionamiento de poder; “es un trabajo técnico”, señaló.

Quinteros sostuvo que las reformas se presentaron luego de estudios que el mismo consejo realizó a partir de solicitudes de servicios privados de salud que llegan al CSSP.

Esta iniciativa pasará al pleno legislativo este miércoles en la sesión plenaria.

