Diputados acuerdan exonerar de impuestos un contenedor donado a la Misión Bautista

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitió dictamen favorable para exonerar de impuestos la introducción al país de un contenedor donado a la Misión Iglesia Bautista Punta Alta de Guarjila.

El cargamento contiene diversos artículos destinados a beneficiar a comunidades del departamento de Chalatenango. La exoneración incluye impuestos como el Derecho Arancelario a la Importación (DAI), el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) e impuestos municipales, así como los costos de bodegaje relacionados.

El donativo, según se explicó en la instancia legislativa está valorado aproximadamente en $15,000 y está compuesto por bienes como aires acondicionados, alfombras, caminadoras, pianos, púlpitos, sillas de ruedas eléctricas, monitores, televisores, refrigeradores industriales, camas de diferentes tamaños, colchones, estufas, sillas, escritorios, impresoras y otros equipos de uso social y comunitario.

Todos estos insumos están destinados a atender distintas necesidades de la población del norte del país.

La exoneración de impuestos a este donativo está sustentada en el Artículo 1 de la Constitución de la República, que reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, por lo que se debe garantizar a los ciudadanos el acceso a derechos fundamentales como la salud, la libertad, la cultura y el bienestar social, según se lee en el decreto.

Los oficialistas afirmaron que con esta iniciativa el Órgano Legislativo muestra “su compromiso” de apoyar el trabajo de organizaciones comunitarias y religiosas que realizan labores sociales en beneficio directo de sectores vulnerables.

Este dictamen pasará al pleno este miércoles en la sesión plenaria.

