“Sigo manteniendo, soy inocente, no hemos cometido los delitos de los que nos acusan”: Benito Lara

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 28 años de cárcel a los ex funcionarios Benito Lara y Arístides Valencia, mientras que el exedil de San Salvador, Ernesto Mushondt, recibió una pena de 18 años de prisión. “Sigo manteniendo, soy inocente, no hemos cometido los delitos de los que nos acusan”, expresó Benito Lara.

Este 30 de septiembre, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador leyó el falló en contra de varios funcionarios acusados de fraude electoral y agrupaciones ilícitas. La FGR sostuvo que los imputados ofrecieron dinero en efectivo a pandilleros a cambio de votos en las elecciones de 2014 (presidenciales) y 2015 (alcaldía y legislativas).

Los procesados son: Benito Lara, exministro de Seguridad y exdiputado del FMLN; Ramón Arístides Valencia ex ministro de Gobernación del FMLN, y Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, por el partido ARENA. Además, fueron condenados a 18 años también Wilson Alexander Alvarado, quien tenía una ONG que trabajaba con pandilleros retirados, y el periodista Arnd Richard Luers, conocido como Paolo Lüers.

Las condenas son las siguientes: en el caso de Ernesto Muyshondt, son 6 años por el delito de agrupaciones ilícitas y 6 por cada uno de los dos eventos en fraude electoral, al igual que a Lüers y a Alvarado. Para Lara y Valencia, son 8 años por agrupaciones ilícitas y 10 años por cada uno de los 2 eventos en supuesto fraude electoral. Las condenas se fundamentaron en las declaraciones de un pandillero criteriado.

El exministro de Seguridad, Benito Lara, afirmó que apelará el falló del tribunal. “Vamos a apelar, porque evidentemente no estamos de acuerdo con la resolución, vamos a esperar que nos den la sentencia completa y vamos a fundamentar lo más que podamos nuestra apelación”, dijo el exfuncionario.

Lara sostuvo que es inocente de los delitos por los cuales fue condenado. “Sigo manteniendo, soy inocente, no hemos cometido los delitos de los que nos acusan”.

Sobre la pena de 28 años de prisión, Benito Lara, sostuvo que no está de acuerdo porque las acusaciones se centraron en las declaraciones de un testigo criteriado, la de un pandillero. “Yo lo dije en febrero de 2020. Será la palabra de un delincuente que le han perdonado no sé cuántos delitos, contra la palabra de una persona que trató de hacer la mejor cosa como funcionario público”.

“Se está tomando las palabras de un delincuente y se le ha dado toda la credibilidad. Él mismo dijo que había sido reclutado por la Fiscalía General de la República”, reveló Lara.

El funcionario negó que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) haya negociado con las pandillas en los años señalados por el ministerio público fiscal. “Hemos ganado limpiamente esa elección”, dijo ante los medios de comunicación. En ese sentido, Lara se consideró “preso político”.

“Es un fallo que en nuestro juicio no está atinado en relación a las pruebas”, concluyó Lara. Tras esta declaración un oficial procedió a ponerle las esposas.

El Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES) realizó un acto de solidaridad en las afueras del Centro Judicial Isidro Menéndez en San Salvador para mostrar el apoyo a Benito Lara, quien de hecho, desde que se presentó este proceso judicial actuó de buena fe asistiendo a todas las audiencias y requerimientos, tampoco se fue del país, porque confiaba en el sistema judicial y en su inocencia.

En la vista pública de finales de agosto, justamente, Benito Lara señaló que en sus manos “nunca” pasaron fondos para las pandillas. “Por mis manos no ha pasado nunca ni cinco centavos para la delincuencia”.

Lara negó, además, que cuando fue diputado por el FMLN hubiese otorgado beneficios a pandilleros, sino todo lo contrario. “Nunca ha pasado ninguna idea, en mi mente, y ninguna iniciativa, en el caso legislativo, que haya favorecido la delincuencia”, dijo en ese entonces.

