Osorio deja la selección de Paraguay a cuatro meses de la Copa América

Asunción/Paraguay/AFP

El colombiano Juan Carlos Osorio y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) llegaron ayer a un acuerdo para rescindir el contrato del técnico como seleccionador de la albirroja, luego de llegar al cargo en septiembre pasado y a cuatro meses de la Copa América en Brasil.

La desvinculación del exseleccionador de México en el Mundial Rusia-2018 con la APF se produjo “de mutuo acuerdo”, dijo el presidente de la organización, Robert Harrison, en una rueda de prensa en Asunción en la que estuvo acompañado por Osorio.

Osorio se hizo cargo del seleccionado paraguayo en septiembre de 2018. En todo momento se mantuvo en que su vinculación no era definitiva.

En el único amistoso que dirigió a la albirroja, la selección empató 1-1 con Sudáfrica en el “Moses Mabhida Stadium” de Durban el 20 de noviembre de 2018.

Casi de inmediato al conocerse la deserción del colombiano, la prensa deportiva comenzó a manejar el nombre del técnico argentino Eduardo Berizzo (ex Sevilla y ex Athletic de Bilbao) como eventual nuevo seleccionador y el argentino Daniel Garnero, entrenador del campeón local Olimpia, ex campeón con el Guaraní, eliminado por River Plate en semifinales de la Copa Libertadores en 2017.