Organizaciones marchan para denunciar despidos, políticas represivas y privatización de la salud

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya

Diversas organizaciones sociales, sindicales, de salud y educación y la ciudadanía en general, marchó este primero de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora.

Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), manifestó que fueron más de 12 los sectores que se hicieron presente a la marcha de este primero de mayo, la cual se catalogó como “marcha blanca”, ya que participaban médicos, enfermos despedidos del sistema de salud.

El doctor Rafael Aguirre, dirigente de la Comisión Nacional en Defensa de la Salud (CONADESA), manifestó que como CONADESA es su primera marcha. “Trabajadores de la salud, enfermeras, médicos, en fin, todo lo que conformamos a los trabajadores de la salud estamos este día manifestándonos pacíficamente”, comentó el galeno, quien es además secretario general de SIMETRISSS.

El profesional señaló que, con esta expresión, le dicen a la población que tienen el derecho de participar de la toma de decisiones. “Esta mañana nos manifestamos y decimos: sí a la vida, sí a la salud, sí a la educación de calidad, digna para nuestros hijos y para todos nuestros universitarios”, puntualizó Aguirre.

El Dr. Aguirre destacó que están de acuerdo con las políticas que mejoren el sistema, pero están en contra de la privatización de la salud. También, “Estamos en contra de ese despido masivo que se ha tenido de trabajadores de la salud, estamos en contra de leyes como la Red Nacional de Hospitales que vienen a dar el banderillazo de salida a la privatización de la salud”, consideró Aguirre en la marcha.

Sobre los despidos que se han registrado en el sistema de salud, Aguirre informó que desde 2019 se contabilizan más de 8 mil trabajadores despedidos en el sector salud. “Solo en los últimos cuatro meses se han agregado más de 300 trabajadores despedidos, dentro de ellos médicos, enfermeras, profesionales en farmacias, profesionales en laboratorio”. Estos despidos tanto del ISSS como del sistema nacional de Salud.

Maricela Ramírez agregó que entre los 12 sectores participantes estaban: sindicalistas, mujeres organizadas, juventudes, estudiantes, campesinos, veteranos de guerra, así como la ciudadanía en general.

“Queremos aprovechar esta fecha histórica en donde se conmemora la masacre de Chicago para reivindicar no solo los derechos laborales, que es el eje principal de la conmemoración de esta fecha, sino una serie de retrocesos que hemos venido enfrentando en nuestro país”, comentó Ramírez.

Y es que, en estos últimos años “hemos sido víctimas de este gobierno con políticas que son totalmente regresivas, políticas que atentan contra la dignidad y la libertad del pueblo salvadoreño”, enfatizó Ramírez.

Por ello, este primero de mayo, “no solo levantamos el estandarte de la lucha de la clase trabajadora, sino que reivindicamos en este propio momento todos esos retrocesos que hemos venido enfrentando”. “No puede ser que en este contexto en donde nos encontramos, donde deberían ir los derechos en avance, este gobierno se ha encargado de despedir a miles de personas, de perseguir a gente organizada, de violar el fuero sindical y otros tratados internacionales que corresponden como derecho a la clase trabajadora”.

También, explicó Ramírez, las juventudes han sufrido “la militarización” en sus escuelas, a ello sumado el recorte de presupuestos y la anulación de su derecho a un acceso a la educación pública, gratuita y de calidad.

“Sabemos que estamos en un contexto en donde necesitamos aglutinar las fuerzas, llamar al pueblo a la unidad y enfrentar con propuestas concretas y reales estas políticas de muerte que este gobierno nos quiere imponer. Salimos a las calles con la frente en alto, en coordinación y en unidad popular para poder construir un El Salvador con dignidad, con justicia y con verdad”, finalizó Ramírez.

Ericka de León, una de las trabajadoras despedidas del sistema de salud, señaló que en este primero de mayo se trata de reivindicar los derechos conquistados por la clase trabajadora. “Decirle al presidente Nayib Bukele y a su gobierno que no vamos a permitir más atropellos”, mientras gobierna para un cierto grupo empresarial.

CONADESA ha enviado diferentes cartas al Gobierno para entablar una mesa de diálogo, pero este, se ha negado a escucharlos. “Hay suficientes pruebas que demuestran que este sistema de salud está siendo desmantelado, y menospreciado; el personal de salud es desvalorado, descalificado y están prefiriendo hacer concesiones con profesionales internacionales, dejando a un lado a nuestros profesionales nacionales que con tanto esfuerzo han sacado su profesión”, lamentó De León.

El profesor y dirigente David Rodríguez, de Bases Magisteriales, señaló que para el rubro de educación se han implementado despidos bajo el disfraz de “supresión de plazas”.

“Hay muchos compañeros que este día, por miedo a represalia, no vino a la calle; sin embargo es el Día del Trabajador: 140 años después volvemos los trabajadores a exigir que haya respeto a las leyes y a los organismos de administración de la carrera docente, que nos permitan hacer nuestro trabajo con salud física y emocional, que nos permitan a los educadores que nos realicen el debido proceso; ahora, algunos funcionarios cometiendo actos arbitrarios, despiden a diestra y siniestra”, comentó Rodríguez.

Sobre el tema de despidos de educadores, este jueves en el departamento de Cabañas, se despidieron a 6 maestros “cobardemente por la directora departamental”, denunció Rodríguez.

“Hemos venido a la calle denunciando toda esta serie de actos que están llevando zozobra a los centros educativos yo creo que cualquier funcionario sensato debe de entender que de la educación del país depende también el futuro de toda la sociedad”, sintetizó el sindicalista.

Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR)

Otro de las organizaciones que participó en la marcha convocada en el Parque Cuscatlán fue el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), su coordinador, Samuel Ramírez, dijo que el régimen de excepción ha generado terror, ya que se han capturado a miles de personas inocentes, sin el debido proceso. Consideró que el régimen no tiene justificación, por lo tanto, pidió sea quitado.

“Ese régimen es para detener el descontento social. El presidente ha dicho que somos el país más seguro, ¿por qué seguir con el régimen? ya se prolongó cincuenta meses más, vamos para cinco años», señaló Samuel Ramírez.

Ramírez enfatizó que en El Salvador “no hay estado de derecho”, tampoco garantías jurídicas. “Cualquiera puede ser capturado sin derecho a una libre defensa, sin derecho a la presunción de inocencia”.

Iglesia católica antigua

Neftalí Ruíz, obispo de la Iglesia Católica Antigua, destacó que acompañan a un pueblo que, ahora más que nunca, “sufre”, que es azotado por tantas injusticias, y que, además, se ve amenazado por la aprobación de la ley de minería metálica, y otras leyes que solo benefician a pocos. “Como iglesia hemos venido denunciando todas estas injusticias, porque estamos llamados a predicar con el evangelio, pero también a denunciar las injusticias vengan de donde vengan, porque todo aquel que venga a destruir, a dividir, no viene directamente de Dios», aseguró el obispo.

La marcha inició en el parque Cuscatlán y bajó por toda la calle Rubén Darío; hasta la entrada de la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), ya que se trata de un espacio muy promocionado por el Gobierno para los turistas. En este espacio, se emitieron diferentes posturas de diversos sindicatos, organizaciones, ciudadanos y representantes de comunidades que se expresaron a lo largo de la marcha.

El Día Internacional de la Clase Trabajadora, celebrado cada 1 de mayo, conmemora las luchas históricas del movimiento obrero por mejores condiciones laborales, especialmente la conquista de la jornada de ocho horas. Su origen está en las huelgas de Chicago de 1886 y la posterior represión que dio lugar a los llamados “Mártires de Chicago”.

Situaciones que dejó la marcha

-Cuando la marcha llegó frente a la BINAES, un agente de seguridad destacado en el centro histórico les tomó fotografías a los asistentes.

– Durante la marcha, los organizadores denunciaron que había gente infiltrada para promover situaciones que podrían mal interpretarse; por ejemplo, un grupo completamente cubierto manchó propiedad privada. Los organizadores se desligaron de estas acciones.

-La marcha que salió del Salvador del Mundo no se unió a la marcha que salió del Parque Cuscatlán: la que salió de la plaza Salvador del Mundo bajó por toda la Roosevelt hasta el parque Cuscatlán y luego tomó la 25 av norte para dirigirse por toda la Juan Pablo II para finalizar en el parque centenario.

-Los últimos de la marcha del parque Cuscatlán, los de CONADESA, inclusive, esperaron en la calle Rubén Dario, para que la marcha del Salvador del Mundo se integrarA; pero siguieron caminos diferentes.

-El partido VAMOS participó en la marcha convocada en el parque Cuscatlán, se anexaron a CONADESA. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) participó en la marcha que salió de la Plaza Divino Salvador del Mundo, rumbo al Centenario.

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