Organizaciones civiles piden despolitizar problemática del agua y aprobar ley

Mirna Jiménez

@AlmaCoLatino

Organizaciones de la población civil cuestionaron el manejo del problema del agua por parte del Gobierno y la oposición política.

“Deberían de olvidarse por un momento de sus intereses políticos, de sus cálculos electorales, para tomar con seriedad el problema del agua”, manifestó Leonel Herrera, de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS), en una entrevista televisiva.

Herrera también pidió al presidente Nayib Bukele que, aprovechando su gran respaldo político entre la población, impulse la aprobación de una Ley de Agua que impida la privatización del recurso y que el Ejecutivo deje de descargar esa decisión en manos de la Asamblea Legislativa.

“Me causa extrañeza cómo el presidente se quiere lavar las manos diciendo: no, eso es responsabilidad de la Asamblea Legislativa, y así varios temas donde el Ejecutivo tiene que actuar. El Ejecutivo le puede proponer a la Asamblea Legislativa, no puede evadir la responsabilidad”, apuntó Herrera.

El dirigente de ARPAS dijo que estas crisis en la prestación de servicios por parte del Estado son aprovechadas por grupos interesados en hacer negocio con las necesidades de la población.

“El discurso privatizador de los neoliberales es: el Estado es ineficiente, hay que privatizarlo. Entonces, dicen: ANDA es una institución ineficiente; bueno, los que quieren privatizar el agua dicen: hay que crear una instancia privada para que el servicio de agua sea eficiente”, advirtió Herrera.

Señaló que esa no es una solución y lo que realmente se necesita es que el Estado sea eficiente y transparente. Por eso mismo, dijo que es indispensable tener ya una Ley de Agua, porque al presentarse un problema como el actual no hay una legislación que proteja el recurso hídrico, y al mismo tiempo le asegure a la gente el derecho a tener agua suficiente y de calidad, por lo que no debe de esperar más.

La Asamblea Legislativa lleva más de diez años discutiendo propuestas de Ley de Agua y aún sigue sin aprobarse.

Según Herrera, la crisis del agua hay que verla de manera integral, en el marco del gran problema del medio ambiente. “El Salvador es uno de los países de la región que tiene los indicadores ecológicos más precarios; el país es el segundo más deforestado de Centroamérica, el que tiene la peor disponibilidad de agua”, comparó Herrera.

El también periodista cuestionó los malos hábitos que tiene la población en general, que llevan a afectar mucho más el medioambiente. “Yo sufro cuando veo que gente que va en buses y tiran la basura a la calle por la ventana, en este país hay que hacer una profunda transformación cultural; si no, el daño va a ser irreversible durante unos años”, dijo Herrera.

“Si el presidente dice que tiene la solución, yo lo que esperaría es un plan integral”, manifestó y dijo que en ese plan debe de decir, por ejemplo, cómo va a rescatar el río Lempa, cómo parar la contaminación de los mantos acuíferos y que agilice la aprobación de la Ley General de Agua.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana manifestó que algunos funcionarios de Gobierno han manejado de forma poco adecuada el tema de la mala calidad de agua potable.

Citó el caso del presidente de ANDA, Frederick Benítez, quien de manera poco sería, dijo Escobar, invitó a consumir el agua que ha estado cayendo y que la población asegura que tiene mal olor, y en algunas ocasiones, color oscuro.

“El problema no es responsabilidad del nuevo Gobierno, pero el manejo que le han dado me parece hasta ofensivo, porque no aceptan que hay un gran problema”, dijo Escobar e ilustró que los funcionarios han dado declaraciones burdas.

Escobar considera que primero hay que resolver la emergencia y luego pedir que se apruebe la Ley del Agua, pero sí dejar de mezclar que se quiere privatizar y también si hay oposición que está desinformando, debe de dejar de hacerlo y no tratar de sacarle réditos políticos.