Organizaciones civiles piden acelerar reformas electorales para elecciones 2021

Integrantes de organizaciones civiles dedicadas al tema electoral instaron al Tribunal Supremo Electoral(TSE), la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno a coordinarse y acelerar las reformas electorales, para no complicar el proceso.

Actualmente, está en el limbo el tema del voto en el exterior, luego que el presidente Nayib Bukele advirtiera con vetar la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa debido al gran número de requisitos establecidos para que los salvadoreños que viven fuera del país puedan votar por alcaldes.

Ramón Villalta, de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) afirmó en entrevista con canal 33, que la Sala de lo Constitucional sí tiene que pronunciarse, y sabiendo que está por concluir el período de reformas, que de su opinión.

Villalta dijo que existen dos reformas electorales que son la forma de votar para los candidatos no partidarios y el voto en el exterior, sobre los cuales la Sala debería pronunciarse.

Luis Mario Rodríguez, del Departamento de Asuntos Políticos de Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) dijo sobre el presupuesto que ha solicitado el Tribunal Supremo electoral, que ahora tiene más atribuciones que antes y esto debe ser acompañado con más fondos.

“Nos preocupa mucho que a estas alturas el Ministerio de Hacienda y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no hayan logrado un acuerdo, y, sobre todo, porque tenemos ya plazos y un plan general de elecciones que está encaminado, donde ya hay contrataciones de bienes y servicios”, lamentó el abogado.

Explicó Rodríguez que retrasar la asignación presupuestaria significa bajar el nivel de transparencia, porque se tienen que hacer contrataciones con otros mecanismos, y ya no habrá tiempo suficiente para hacerlo.

Emma García Prieto, de la Fundación CREA dijo que la confianza del Tribunal está en riesgo de no aprobarse en tiempo el presupuesto, hay muchos aspectos donde incide. Por ejemplo, no hay divulgación, se limitan las campañas y la gente podría participar menos. “La democracia no es barata”, subrayó.

Villalta dijo sobre el punto del presupuesto que las elecciones tienen una fecha determinada, y eso no se puede cambiar, el código electoral establece, por ejemplo, que debe de haber campaña para que la población esté informada meses antes para poder votar y debe de hacer el cambio de domicilio en su Documento de Identidad Personal (DUI).

El TSE ha pedido un presupuesto de 55.8 millones de dólares para las elecciones 2021, pero el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes considera que hay algunos gastos muy altos y puso como ejemplo que ahora habrá menos JRV.

“El tribunal no tiene ni cinco para estar haciendo una campaña en este momento de carácter informativo” y los residentes en el exterior están más perdidos todavía porque ellos no saben si deben o no cambiar de domicilio en el extranjero, señaló Villalta.

Los expositores dijeron que ya se tiene hasta el 27 de febrero para hacer reformas, y el llamado es para todos los entes involucrados, para que logren ponerse de acuerdo porque luego no llegan los recursos a tiempo y la transparencia se pone en peligro.

Con relación a las reformas electorales, Villalta agregó que los diputados de la Asamblea Legislativa no han producido nada, y la elección no se puede posponer y se tiene que hacer, y esa es la responsabilidad que tienen las instituciones.

El director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia agregó que en las elecciones de 2018 solo fue legislativa y municipal, ahora es municipal, legislativa y PARLACEN. En ese año solo votaron los salvadoreños que viven en el país. Según Villalta, Hacienda nunca ha entendido los gastos que hay que hacer.

“Es muy probable que disminuya el número de JRV porque se va aumentar el número de votantes, pero esto no significa que los costos van a disminuir, porque los votantes serán los mismos”, sostuvo.

De ahí que es importante que el Ministerio de Hacienda pueda determinar qué partidas recortar y que esto lo discuta con los financieros del Tribunal Supremo Electoral, para que el recorte se haga bajo los criterios del ente colegiado y no de Hacienda.

En el caso del voto en el exterior, la Asamblea Legislativa incorporó el voto por alcaldes luego que el presidente Nayib Bukele vetará un primer decreto donde los legisladores solo habían aprobado el sufragio para diputados.

Sin embargo, el presidente aún no lo ha sancionado el nuevo decreto, y advirtió que si el decreto dificulta el voto de los salvadoreños en el exterior para alcaldes, lo vetará nuevamente, lo que generaría más atraso en el proceso.