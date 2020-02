El odio a los partidos políticos movió a la gente el domingo: Dagoberto Gutiérrez

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El analista Dagoberto Gutiérrez dijo que la gente que acompañó al presidente de la República, Nayib Bukele, el pasado 9 de febrero, en las afueras de la Asamblea Legislativa llevaba diferentes motivos: unos solo seguir al mandatario, pero otros llegaron por el odio que sienten a los partidos políticos.

Algunos fueron movidos por vehículos, camiones, etcétera; pero otros llevaban sus propias reivindicaciones, comentó.

“¿Qué movió a esa gente en general? El odio a los partidos políticos y, si vos querés, el rencor a los partidos políticos”, dijo Gutiérrez -ayer- en una entrevista televisiva.

Gutiérrez señaló que, de todos los comentarios y análisis que se han hecho, en ninguna parte ha encontrado mayor atención a ese aglomerado de gente que se reunió; “nadie ha hecho ninguna referencia al tema y solo está siendo abordado jurídicamente, y claro que el tema tiene ángulo jurídico”.

“Pero el corazón de la coyuntura no tiene nada que ver con el derecho, nada… Ese pueblo que se movió, se movió por el odio… El odio es una fuerza que mueve”, reiteró Gutiérrez y cuestionó que los partidos a ese pueblo le llaman “chusma” y no se interesan por conocer las razones que empujaron a estar en el lugar.

Para Gutiérrez, cuando Bukele le dijo a la gente que había que darle de plazo una semana más a los diputados, esta lo rechazó y los partidos deberían de darle a este punto mucha atención, porque el conglomerado no estaba a las órdenes incondicionales del presidente.

“La Sala podrá resolver, pero ese no es el punto. Es el régimen político el que está en este momento quebrado, roto; las reglas del juego ya no funcionan, el pueblo no confía, no les cree a los políticos, este es el pueblo que votó y es el que tiene a esta gente en la Asamblea Legislativa”, apuntó.

En opinión de Gutiérrez, al perder la confianza en los partidos la gente podría dejar de votar, y eso los haría fuertes porque quien necesita los votos es el Estado. Según el analista, el día que la gente ya no emita sufragio se derrumba todo. “Ve ahí el poder de la gente, porque ellos están mirando que su voto no sirve para nada”, dijo.

“Esto es peligroso, muy peligroso… La gente va a votar y no hay salud, no hay educación digna, no hay trabajo, hay salarios de hambre; entonces, ¿para que sirve ir a votar? Es lo que piensa la gente”, según Gutiérrez.

Dijo que espera que los partidos estén analizando cómo resolver esta falta de confianza y credibilidad y no solo apagando fuego. “Ojalá que no estén haciendo eso porque vienen las elecciones del 2021” y la gente no se sabe si dejará a los parlamentarios que están ahorita, dejó entrever.

Gutiérrez también criticó al gobierno de Bukele y añadió que él tampoco está haciendo lo suficiente y la población lo sabe perfectamente bien.

“Ojalá que estés oyendo esto”, le expresó al mandatario, y agregó que falta mucho en todas las áreas: vivienda, educación salud y dignidad.

“Tenés que ponerte a trabajar en eso, Nayib Armando, las veinticuatro horas del día, la gente tiene cabeza política, la gente no se confunde”, dijo con su peculiar estilo de conversar, y afirmó que estas fueron las razones por lo que la gente estaba enardecida y se movilizó.

Gutiérrez recomendó que los diputados deben de salir de su comodidad y conversar con las personas, porque “no han sido capaces de resolver el problema de las pensiones, del agua y tampoco han terminado por aprobar la Ley de Reconciliación Nacional”.

“El voto que llevó a Nayib Bukele a la Presidencia es un voto negativo, y ahí entró el actual presidente; eso negativo se mantiene en las cabezas de la gente y es eso lo que la mueve, no es en sí el presidente, como se cree”, explicó Gutiérrez.

El analista recomendó al mandatario no volver hacer ese tipo de movilizaciones, aunque sí hay que escuchar. “El presidente de la República y los diputados de la Asamblea Legislativa tienen que saber escuchar a la gente; escuchar, no oír; escuchar hacia abajo, no solo hacia arriba”, resumió.