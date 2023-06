Oposición critica la gestión de Bukele en sus 4 años

Samuel Amaya

Mañana, 1 de junio, el presidente de la República, Nayib Bukele, cumple 4 años de gestión. Una administración marcada por retrocesos democráticos, nula separación de poderes, concentración de poder y graves violaciones a derechos humanos, según la oposición.

El diputado por Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, planteó que en estos 4 años “avanza sin mayor obstáculo el proyecto autoritario el presidente Bukele, mientras se deteriora nuestra democracia e instituciones, la convivencia pacífica se nos aleja cada vez más y se impone un régimen permanente de confrontación”.

La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que a 4 años de gestión no “hay un plan económico, no hay una ruta clara de cuáles son las apuestas económicas del país”. Para la legisladora, el discurso de Bukele de este día, no debería ser un espacio para hacer propaganda, “sino para rendir cuentas, explicar qué se ha podido hacer y qué no”.

El diputado por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, definió a este cuarto año de Bukele “de mentiras e improvisaciones” ya que “El Salvador ha vivido en una burbuja de propaganda, en 4 años no podemos asegurar que ha mejorado la condición de vida de los salvadoreños. Sí, tenemos menos pandilleros en las calles, ¿pero a costo de qué?, de violaciones a derechos humanos de la población”.