ONU Mujeres: Inclusión Financiera, materia pendiente en Centroamérica

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Cuando se empodera a una mujer, se empodera a un país”, reafirmó María-Noel Vaeza directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, en el lanzamiento del Foro Regional “Hacia un enfoque analítico de la Inclusión Financiera”, que permita a las mujeres salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas tener oportunidad de los servicios financieros del sistema bancario.

“Pretendemos hablar con los bancos, aquellos que tienen la posibilidad de dar acceso a créditos a las mujeres, porque muchas veces ellas no tienen capacidad de ahorro, no tienen ni oportunidad siquiera de tener una cuenta bancaria; entonces necesitamos un menú de servicios financieros, que le permita a la mujer, de manera amplia, poder acceder al servicio financiero en los momentos más precarios”, explicó Vaeza.

Desde el programa Mujeres, Economía Local y Territorios (MELyT) que financia la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y retomando la Agenda 2030, que adoptó la Asamblea General de la ONU en el año 2015, que entre sus metas establece que no habrá desarrollo sostenible, sin igualdad de género, ONU Mujeres pretende apoyar y orientar esfuerzos gubernamentales que otorguen a las mujeres del Triángulo Norte la oportunidad de la inclusión financiera. “Queremos que las mujeres no solo se queden en el emprendimiento, queremos que crezcan, que formen cooperativas para trabajar sus esfuerzos. Ante todo queremos que se entienda que la mujer sujeta de crédito cumple y lo hace más que el hombre; esta demostrado que es una excelente pagadora y es una excelente agente de cambio, una vez que tiene su inversión y sabe donde ponerla. Queremos que los bancos la consideren sujeta de crédito, que no la excluyan, que no la discriminen”, manifestó.

Mientras, Umberto Malnati embajador de Italia en el país afirmó, que se encuentran trabajando en la propuesta de un nuevo acuerdo para la cooperación italiana en El Salvador, con el gobierno del presidente Nayib Bukele y fortalecer las relaciones diplomáticas, que incluye el financiamiento del programa de ONU Mujeres.

“Queremos apoyar el sector para la política de género, y en El Salvador es un factor crucial y de desarrollo del país; y en particular, la independencia financiera de las mujeres salvadoreñas, que es crucial para sacar adelante el empoderamiento de la mujer y una participación mucho más intensa en las actividades políticas, económicas y social de este país”, indicó.

En cuanto a la implementación de la iniciativa a través del programa Mujeres, Economía Local y Territorio (MELyT), Rita Cassisi a cargo del proyecto, manifestó, que se hará una consolidación y ampliación de las plataformas de servicios territoriales para los emprendimientos de mujeres.

“Se harán diseños más enfocados a las diferentes tipologías de emprendimientos de empresarias y los vamos a hacer con varios aliados y enfocar sinergias con nuestros aliados estratégicos, especialmente con instituciones del subsistema del SICA, SIECA y el Centro de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa y la Comisión binacional del Trifinio, que es el área transfronteriza, y en El Salvador lo haremos con BANDESAL y el Banco Central de Reserva”, concluyó.