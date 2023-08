Once Deportivo criticado por arremeter contra Hugo Pérez y su ineficacia con la selección

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Once Deportivo lanzó fuertes críticas al entrenador técnico de la selección nacional Hugo Pérez a través de redes sociales, donde cuestionó al estratega tras no dar a conocer la convocatoria inicial de esta semana para el microciclo rumbo a la Liga de Naciones de CONCACAF, en la que la azúl y blanco debutará en septiembre. La publicación de los aurinegros causó polémica y no hizo esperar los comentarios de los usuarios. “La selección de fútbol de Guatemala se encuentra concentrada en espera de nuestra selecta y nosotros esperando a nuestro técnico. Prof. Hugo Pérez…zzz”, dice el tuit de Once Deportivo en sus redes sociales y colocó una foto del entrenador con la pregunta ¿Y el microciclo de esta semana?

El usuario Bruno Porzio comentó: “Sería bueno que los equipos «profesionales» se preocupen por su situación y no pierdan el tiempo en hacer señalamientos que no les competen”.

“Mientras FIFA le da un año más a la Comisión Regularizadora, por no hacer absolutamente nada…. y si me equivoco por favor alguien que me lo refute con hechos, a una semana tres días del compromiso de Liga de Naciones de la Selecta”, opinó Hernán Carrasco. “El problema de las cuentas de las ligas ‘profesionales’ de El Salvador es que no sabes cual es cual, se cambian regularmente, porque aquellos que las ‘administran’ se las quedan o las pierden… entonces, cero profesionalismo. Y ya no digamos, que tengan conocimiento deportivo”, expresó Danilo Alexander.

Hace algunos días, el presidente de Once Deportivo, Héctor Salazar, quien también es vicepresidente de la Primera División, criticó a Hugo Pérez por los resultados obtenidos, a pesar de que según el dirigente, la liga ha colaborado “al 100%” con la selección.

El presidente de los aurinegros también mencionó, en aquella ocasión, que el estratega de la azul y blanco no se ha tomado el tiempo para hablar con los técnicos de los equipos de la liga, que hubo un acercamiento leve antes de Copa Oro, pero que solamente fue eso. “Tenemos al único entrenador que en un año no gana un partido y sigue en un proceso. Las últimas declaraciones de Hugo Pérez dan ganas de darse coscorrones uno, cuando dijo que los equipos juegan los domingos no se puede, entonces ¿qué quiere? ¿que ya no juguemos los domingos? Después de dos años ya no quiere amistosos, cuando antes los exigía, ahora va a querer que ya no juguemos”, criticó el presidente del tanque fronterizo.

La Selecta debutará en la Liga de Naciones de CONCACAF el jueves 7 de noviembre ante Guatemala, con quien en la última vez que se enfrentaron, los guatemaltecos golearon al equipo de Pérez 0-4.