Octubre es “el mes del grito”

HBO presenta “El Mes del Grito”, un especial de programación que promete poner a temblar a la audiencia durante todo el mes de octubre con las mejores películas de misterio y horror a través de HBO Plus. Desde el 1 de octubre, el canal está emitiendo un filme distinto a partir de las 07:00 p.m. y, a cada viernes, estrena una nueva película durante su horario estelar de las 09:00 p.m.

Como complemento de esta increíble selección de películas, HBO Plus rinde homenaje a las historias de terror más pintorescas de Latinoamérica con su serie original de animación gráfica, FANTASMAGORÍAS, presentando un episodio diferente antes y después de cada estreno. Al final del mes, el día 31 de octubre, lanza un nuevo episodio dedicado a la terrorífica leyenda urbana de “La Rubia del Baño”.

A continuación, la lista de las películas que HBO Plus presentará como parte de “El Mes del Grito”:

– SEMANA DEL 1 AL 7 DE OCTUBRE:

Película de estreno: HAPPY DEATH DAY (5 de octubre a las 21:00)

Tree Gelbman es una universitaria feliz y egocéntrica que se despierta el día de su cumpleaños en la cama de un estudiante llamado Carter. A medida que transcurre la mañana, Tree tiene la extraña sensación de que ya ha experimentado los acontecimientos de este día. Cuando un asesino enmascarado repentinamente le quita la vida en un ataque brutal, una vez más se despierta mágicamente en el cuarto de la residencia de Carter ilesa. Ahora, la asustada joven debe revivir el mismo día una y otra vez hasta que descubra quién la asesinó.

Durante esta semana también se emitirá:

Lunes: SLEEPLESS, FLATLINERS, BATS | Martes: SHUT-IN, THE DARKNESS, BLADE RUNNER 2019 | Miércoles: ANNABELLE: CREATION, AWAKENING THE ZODIAC, SHADOWS OF THE DEAD |Jueves: THE GIFT, THE MUMMY, THE DARKNESS | Viernes: CULT OF CHUCKIE, 30 DAYS OF NIGHT | Sábado: THE DARKNESS, SHUT-IN, UNDERWORLD: BLOOD WARS |Domingo: HAPPY DEATH DAY, LIFE, UNBORN.

– SEMANA DEL 8 AL 14 DE OCTUBRE:

Película de estreno: IT (12 de octubre a las 21:00)

Siete jóvenes marginados en Derry, Maine, están a punto de enfrentar su peor pesadilla: un mal antiguo y cambiante que emerge de la alcantarilla cada 27 años para atacar a los niños de la ciudad. Durante el transcurso de un horrible verano, los amigos deben unirse y superar sus miedos para luchar contra el asesino y sanguinario payaso conocido como Pennywise.

Durante esta semana también se emitirá:

Lunes: HANNIBAL, RED DRAGON, GET OUT |Martes: ATOMIC BLONDE, OUIJA: ORIGIN OF EVIL, HAPPY DEATH DAY |Miércoles: SHUT-IN, LIKE. SHARE. FOLLOW | Jueves: THE CRAFT, UNDERWORLD: BLOOD WARS, HAPPY DEATH DAY |Viernes: OUIJA: ORIGIN OF EVIL, QUARANTINE | Sábado: HAPPY DEATH DAY, ANABELLE: CREATION, CULT OF CHUCKIE | Domingo: IT, FLATLINERS, 30 DAYS OF NIGHT.

– SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE:

Película de estreno: KEEP WATCHING (19 de octubre a las 21:00)

Intrusos irrumpen en una casa obligando a los miembros de una familia a jugar un aterrador juego de vida o muerte. A medida que las misteriosas reglas salen a la luz, pronto descubren que su pesadilla se está transmitiendo en vivo a televidentes alrededor del mundo.

Durante esta semana también se emitirá:

Lunes: THE TOWN, HAPPY DEATH DAY, NIGHTMARE ON ELM STREET 2 | Martes: THE GIFT, HANNIBAL, SHUT-IN | Miércoles: OUIJA: ORIGIN OF EVIL, #FOLLOWFRIDAY, ARACHNOPHOBIA | Jueves: FINAL DESTINATION 3, CULT OF CHUCKIE, IT | Viernes: ANNABELLE: CREATION, LAST HOUSE | Sábado: SPLIT, GET OUT, THE GIFT | Domingo: KEEP WATCHING, OUIJA: ORIGIN OF EVIL, QUARANTINE.

– SEMANA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE:

Película de estreno: IT COMES AT NIGHT (26 de octubre a las 21:00)

Después de que un misterioso apocalipsis deja sobrevivientes, dos familias se ven obligadas a compartir la misma casa en una colaboración incómoda en aras de mantener alejado al mal externo, solo para descubrir que el verdadero horror podría venir de adentro.

Durante esta semana también se emitirá:

Lunes: RESIDENT EVIL: FINAL CHAPTER, IT, PSYCHO | Martes: ANNABELLE: CREATION, KEEP WATCHING, THE MONSTER | Miércoles: CULT OF CHUCKIE, QUARANTINE, THE SHINING | Jueves: UNBREAKABLE, SPLIT, KEEP WATCHING | Viernes: SHUT-IN, UNDERWORLD: BLOOD WARS | Sábado: THE MUMMY, IT, KEEP WATCHING | Domingo: IT COMES AT NIGHT, SPLIT, LAST HOUSE ON THE LEFT.

– DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE:

Lunes: SEVEN, KEEP WATCHING, NIGHT OF CREEPS| Martes: FLATLINERS, IT COMES AT NIGHT, NIGHT BEFORE HALLOWEEN | Miércoles: ANNABELLE: CREATION, IT, HAPPY DEATH DAY.

Acerca de Fantasmagorías:

Fantasmagorías es una serie animada de HBO Latin America que usa las más avanzadas técnicas de animación y presenta en cada episodio, que tiene duración de dos a tres minutos, una historia o leyenda que ha aterrorizado a generaciones de latinoamericanos. La particular propuesta estética de Fantasmagorías está inspirada principalmente en el comic y el lenguaje cinematográfico, tomando inspiración en los elementos que caracterizan a los mejores cuentos de terror. La serie de cortos incluye 12 historias auténticamente latinoamericanas que para efectos de la narración han sido situadas en países de toda la región: La Llorona (México), La Cena Maldita (Argentina), Robo de Órganos (Brasil), El Silbón (Venezuela), Pasajera Fantasma (Chile), Chupacabras (Brasil), La Sayona (Venezuela), Gemelas Malditas (Argentina), La Tía Toña (México), Ouija (Brasil), El Almohadón de Plumas (Uruguay) y, lanzando este mes, La Rubia del Baño (Brasil).