Nunca fue mal utilizado el código secreto, asegura exsecretario de Transparencia

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El exsecretario de Transparencia y Participación Ciudadana, Marcos Rodríguez negó rotundamente que el código secreto se haya mal utilizado durante su gestión que haya servido para filtrar información personal, y que solamente se convirtió en un mecanismo para transparentar.

“Ni hubo ataques ni persecución ni filtración a nadie”, dijo este martes en la entrevista República del canal 33 y aclaró que una cosa es que el código secreto emita alguna información y otra que alguien la reciba, y eso no le consta a nadie, señaló.

Algunos medios de comunicación aseguran que había filtración de información personal en Casa Presidencial a partir de un código secreto que permitía hacerlo y que lo manejaba Transparencia Activa, desde el gobierno del presidente Mauricio Funes. El caso ya ha pasado a la Fiscalía General de la República.

Asimismo, Rodríguez dijo que el código es muy bueno y se ofreció al IAIP todo el portal desde el año 2014, y ellos dijeron que no tenían personal para que lo manejara, y fue hasta finales de la gestión que se reiteró la propuesta y lo aceptaron.

“No hay nada que permita sospechar que hubo manejo doloso antes del 31 de mayo”, reiteró. “El sistema tenía básicamente los datos que se colocaban en la solicitud, los tiempos de respuesta, antes del primero de junio no se filtró ninguna información”, sostuvo.

La Comisionada de IAIP, Olga Chacón ha dicho que existen fuertes indicios que en las administraciones anteriores era una práctica recurrente que este código se utilizara para conocer datos personales de los solicitantes de información. Ahora se ha contratado a una empresa para que realice una auditoría y se deduzcan responsabilidades.

Sobre la presunta filtración de datos confidenciales, Rodríguez dijo que el sistema de gestión de solicitudes de información se viene desarrollando desde el 2012, y existen 435,000 documentos expuestos al público, se recibieron hasta el 31 de mayo de este año 200,000 requerimiento de información y todos fueron respondidos gracias a ese sistema, aseguró.

“El sistema maneja estadísticas de manera transparente, que no llegan a instituciones como Corte de Cuentas, municipalidades, porque este código es interno. Ahora dicen que se les mandaba información a la Secretaría, y yo me pregunto: a quién se lo mandaban, si desde junio no había gente en la Secretaría”, recalcó.

“Era un sistema que permitía, sin enviar información debidamente al exterior, darle seguimiento a todas las demandas de información, una de las aspiraciones que se tenía es que este mecanismo se pudiera aplicar a otras instituciones como Corte de Cuentas, Corte Suprema de Justicia y municipalidades”, afirmó Rodríguez.

“Por eso era un diamante que tenía que potenciar el instituto”, e insistió el exsecretario de Transparencia que si algún dato ha sido compartido, habrá sido después del primero de junio, antes de esa fecha “no se compartió, ni se filtró absolutamente ninguna información”, dijo.

“Aquí no ha habido nada secreto, ha habido una política de confidencialidad, no ha habido ninguna consecuencia, ninguna filtración (…) hay una persona o al menos dos que tienen la mala idea de entregar información solo a Casa Presidencial, porque podrían haberla hecha pública y no hay problema, le entregan con la expectativa de recibir una contraprestación”, consideró.

Dijo Rodríguez que hay personas que han aceptado haber pasado esta información para recibir alguna contraprestación; y si eso es así, “pues pasamos a otro tema que es más delicado”, agregó. “Yo respondo hasta el 31 de mayo”, repitió. La comisionada Chacón dijo que el código estaba dando información a otras instituciones y lo calificó de “sinvergüenzada” del Gobierno pasado.

El exsecretario manifestó que ha solicitado información para saber en qué basa este señalamiento la comisionada, y considera que se está adelantando en decir y calificar algo que no se ha investigado.

“El problema es que hay gente que está intentando limpiarse del pasado” argumentó Rodríguez, y recalcó que “la ley es clara que no se puede transferir a terceros información”.