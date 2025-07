Nuevas Ideas teme escuchar a los salvadoreños: Francisco Lira

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado por ARENA, Francisco Lira, consideró en Encuentro con Julio Villagrán, que cuando el oficialismo bloquea las iniciativas que ARENA ha presentado, «demuestra que tienen un temor de escuchar al pueblo salvadoreño».

«La oposición no se reduce a tres diputados, se reduce a todos aquellos hombres y mujeres honestos que tienen un familiar inocente en la cárcel. La oposición son todos aquellos jóvenes que se matan las pestañas estudiando 5 o 6 años y no encuentran trabajo porque no hay una política de empleo en el país. Son todas aquellas madres solteras que no pueden acceder a una vivienda digna porque simplemente es una empleada en una casa”, planteó el legislador.

Lira informó que han presentado alrededor de 29 propuestas que han salido de los territorios y sectores organizados que le afectan ciertas problemáticas. Pero Nuevas Ideas se ha negado a estudiar estas propuestas porque provienen de partidos de oposición.

“Pero los diputados de Nuevas Ideas, les aseguro que tienen cero propuestas (propiamente de ellos), porque ellos simplemente son pasa papeles del Gobierno. Son diputados que siguen una orden de la persona que está en Casa Presidencial: ellos realmente no proponen nada. Son sumisos al poder total que existe en El Salvador”, explicó Lira en el espacio de entrevista.

La mayoría de las leyes aprobadas por el oficialismo han sido con dispensa de trámite, es decir, que se ingresan vía modificación de agenda y aprobadas sin discusión.

“Que vengan de una forma descarada, cada sesión plenaria a aprobar docenas de millones de dólares sin pasar por una discusión en la comisión respectiva ese es un detalle bien delicado”, comentó Lira en referencia a los préstamos que se aprueban en cada sesión plenaria.

“En estas últimas tres-cuatro plenarias ha habido como dos enfoques: el primero, poder nacionalizar atletas de otros países para que representen a El Salvador, yo no digo que eso sea malo, ¿pero será prioritario para nuestro país? es secundario. El segundo enfoque es el endeudamiento. Estamos hasta la coronilla, como dicen, de endeudamiento. Un tercio de la deuda pública de este país es de este Gobierno (de Nayib Bukele)”, cuestionó Lira.

“Si Nuevas Ideas, no está beneficiando al pueblo salvadoreño entonces está beneficiando al anillo de poder”, comentó Lira en referencia a las nuevas instituciones creadas en este Gobierno donde sus juntas directivas son funcionarios, quienes manejan fondos públicos.

Mientras tanto, Nuevas Ideas aprueba solo iniciativas que provienen del Ejecutivo y no las que provienen de sectores sociales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...