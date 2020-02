Norman Quijano solicitará creación de comisión de antejuicio para ser investigado

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Norman Quijano, diputado de ARENA y ex presidente de la Asamblea Legislativa, informa que solicitará a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que se dictamine favorable a la creación de una comisión de antejuicio para que se determine si hay causa para desaforarlo.

El legislador sostuvo que hará la solicitud a la Comisión de Legislación para poder defenderse de cara a toda la población independientemente de que la solicitud para desafuero de la Fiscalía General de la República (FGR) cumpla con los requerimientos para tal fin.

“Me quiero defender en el pleno legislativo ante todos los diputados y grupos parlamentarios para demostrar mi total inocencia en este caso, tengo mi conciencia tranquila, me reuní con un grupo de pastores donde había un delincuente que grabó”, dijo el legislador.

Quijano además afirmó que durante la reunión con supuestos pastores no dijo nada que no estuviera en su plan presidencial, además afirmó que los cien millones de dólares que se mencionan eran parte de un programa de reinserción social dirigido a municipalidades no a pandillas.