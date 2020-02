Enrique Arathoon terminó en la casilla 33 del Mundial de Vela

Rolando Alvarenga

@BacchiBoxx55

Enrique Arathoon, único atleta salvadoreño clasificado para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, terminó en la casilla 33 entre 144 veleristas participantes en el Campeonato Mundial Lásser Standard de Vela, que se realizó en Melbourne, Australia. Al concluir su participación, Arathoon se mostró satisfecho por la ubicación que consiguió en las seis regatas de la final.

No obstante, pese a haber mejorado su ubicación final con respecto al último mundial, Arathoon también reconoció que no estuvo acertado, lo cual no le permitió finalizar entre los primeros 20 atletas, como se había propuesto antes de la exigente competencia universal.

“Creo que en las finales no estuve acertado y me faltó un poquito más trabajar la confianza a la hora de enfrentar a los mejores 42 del mundo. Además, cuando estoy en las clasificatorias y el nivel es más variado, me voy arriba más fácil, no así en las finales”, reflexionó el popular “Quique”.

El salvadoreño consideró que el mundial en Australia le sirve para determinar cómo está su nivel con respecto a los mejores velerista del mundo.

“Me voy contento por el aprendizaje, haremos cambios con miras a las próximas competencias que tendré. Lo bueno es que cada vez me voy sintiendo más sólido y eso me genera confianza”, expresó Arathoon.

Más allá de las tres medallas de oro y el bronce ganadas por el deporte cuscatleco en los Juegos Panamericanos de Lima, Arathoon fue el único del contingente salvadoreño que afianzó un cupo para la máxima justa del Ciclo Olímpico.