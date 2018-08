No pueden arriesgar avances, recalca Hugo Martínez

Yaneth Estrada

@caricheop

El candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez sostuvo una reunión con diferentes sectores del país, para enfatizar la importancia de establecer diferentes alianzas de cara a las elecciones de 2019.

“Debemos entender lo que está en juego en esta elección, que es mucho, y consolidar un tercer gobierno del FMLN porque no podemos arriesgar los avances que hemos tenido, por lo tanto, tenemos que cerrar filas”, reiteró.

Además, explicó que “ya hemos visto las intenciones claras del partido ARENA, ahora con mayoría en la Asamblea Legislativa y envuelto en graves problemas de corrupción (caso Flores y Saqueo público), de llegar más lejos de donde dejaron las cosas hace 10 años”.

“Ahí están las claras intenciones de privatizar el agua y no lo han hecho porque el pueblo les hizo un gran parón de bola, como se dice popularmente, y así podemos hablar de muchas cosas, ya sabemos sus términos, dijeron no vamos a dolarizar, no vamos a privatizar la banca, la vamos a sanear”, cuestionó Martínez.

El candidato enfatizó que por esto y más están claros de no arriesgar el futuro del país, el futuro de hijos e hijas en esa elección.

“Entonces, estamos planteando que es fundamental todo el trabajo de alianza que podamos hacer y no estamos planteando alianzas únicamente a nivel nacional entre las dirigencias, sino también es fundamental lo local”, afirmó el aspirante de izquierda.

Y no tiene que ver con un sector en específico, sino que pueden ir hacia otros sectores, ya que para llegar al Ejecutivo se necesita 1 millón 500 mil electores.

A corregir rumbo

Otro punto que destacó el excanciller de la República es que se compromete a mantener lo que se ha hecho bien y corregir lo que se ha hecho mal.

Acá entra la continuidad y perfeccionamiento de los programas sociales como Vaso de Leche, subsidio a la energía y agua, la entrega de uniformes y útiles escolares, entrega del paquete agrícola, pensión para adultos mayores, entre otros.

Por su parte, la diputada y jefa de fracción del FMLN Nidia Díaz, asistente al evento, señaló que esta es la primera reunión del candidato presidencial con varios sectores que trabajan juntos en alianzas y en la construcción de la plataforma.

“Esto quiere decir que gobernar el país se va a expresar en diálogo y un poderoso movimiento de alianzas que será presentado en su momento”, acotó.

Otros dirigentes de izquierda en la reunión fueron Benito Lara, Sigfrido Reyes y Manuel Melgar.