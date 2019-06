“No nos dejemos seducir por regalías ni cantos de sirena”, pide Medardo González

Francisco Elías Valencia

@Fe_valencia

@DiarioCoLatino

Medardo González, secretario general del FMLN, en entrevista en exclusiva para Diario Co Latino, hace valoraciones del proceso electoral interno, así como sobre sus futuras actividades, al dejar la secretaría general del partido de izquierda que estuvo dos años al frente del Ejecutivo, y sobre los primeros días del nuevo Gobierno.

-Faltan pocos días para las elecciones internas. ¿Cómo valora el proceso Medardo González, que dentro de pocos días va a dejar su cargo de Secretario General?

Ordenado, participativo, sin mayores exabruptos a pesar de la situación complicada, que significa para un partido como el FMLN la situación que sufrimos el 3F.

Hicimos bien habernos dado el tiempo para hacer valoraciones a todo nivel, sistematizarlo y tenerlo a la mano para profundizaciones futuras.

El proceso es relativamente tranquilo, a pesar de que está en juego la futura orientación del partido.

Pero debo mencionar, que igual que en anteriores momentos, algunos compañeros están aplicando una estrategia de proselitismo interno, que se basa en la denuncia a la dirección nacional en medios de derecha, hacerse la víctima o buscar adeptos a través de regalías. Estas son prácticas pícaras, perversas y mal intencionadas. Denuncian supuestas irregularidades, acusan de que algunos candidatos estarían supuestamente apoyados por lo que en la jerga mediática de las derechas se llama “la cúpula”.

Este tipo de prácticas están alimentándose de conceptos que aconsejan “especialistas” electorales que hoy es de moda tachar al compañero o compañera rival de “impuesto”, y presentarse como el “paladín de las bases”.

Esto no es correcto, porque pretende anular a los compañeros candidatos con posibilidades de ganar y desvía la atención de todo debate, sobre propuestas de fondo. Tratar de ganar adeptos a través de regalías y proyectos, no debe ser el método adentro de un partido como el FMLN.

Sin embargo, creo que estas tendencias no son mayoritarias y serán derrotadas.

Estamos en la dirección a la expectativa si los 2500 militantes, que se están postulando a los distintos cargos sabrán administrar los ánimos y llevar a buen término este periodo y un exitoso inicio, para la nueva dirección que asumirá el 6 de julio. Con eso demostramos que el FMLN está lejos de estar lacerado: sufrimos un golpe, pero nuestra institucionalidad, nuestra fuerza, nuestra disciplina y mecanismos de evaluación están funcionando.

Lo que en el FMLN se garantiza es que son las bases inscritas en el padrón las que van a decidir, y los candidatos a secretario o secretaria general tienen derecho a tener sus delegados en cada urna de los 262 municipios.

–Muchos se preguntaron porqué el FMLN anunció adelantar las elecciones a pocos días después del 3F. ¿Fue una decisión precipitada?

En la dirección ya teníamos contemplados desde antes de las elecciones, que iba a ser necesario adelantar las elecciones internas, es decir, de no realizarlas en el 2020, como lo prevén los estatutos, sino en el 2019. Teníamos contemplado hacerlo, incluso si hubiésemos ganado.

¿Por qué? Por la simple razón que en el 2020, por el ciclo electoral del país y por los periodos de escogitación de candidatos a elección popular, el FMLN se hubiese visto obligado realizar en el año 2020 dos procesos internos de elección de base; el de las nuevas autoridades, que incluye a mas o menos 2500 candidaturas para todos los cargos, luego las elecciones para concejales, alcaldes y diputados, con aún más candidatos.

Eso hubiese amarrado al FMLN durante todo un año a una dinámica eminentemente internista, con lo que hubiéramos podido salir con una enorme desventaja ante el resto de partidos, por un lado, y desenfocado frente a los problemas principales de la gente por otro lado.

De tal manera: cuando vimos el resultado del 3F, simplemente anunciamos de inmediato la decisión que en el fondo ya estaba tomada.

Considero que fue una decisión acertada de darnos suficiente tiempo.

También fue acertado no haber violentado nuestra institucionalidad interna, es decir, de no habernos retirado de inmediato como Comisión Política, instalando una comisión transitoria, tal como suele recomendarse a los partidos, cuando sus resultados electorales no llenan las expectativas.

-¿Qué hará Medardo González después de pasar el mando al próximo Secretario general?

Yo antes de ser secretario general fui militante, sigo siendo militante y seré militante en algún colectivo de base. Quienes asumimos esa responsabilidad de conducir, particularmente al nivel máximo, adquirimos bastante experiencia y lecciones; una vez que dejemos nuestros cargos, las ponemos a disposición del gran colectivo que es el FMLN, sea en educación, en organización, en atención a sectores populares o en asesoría puntual u otras tareas. Lo que sí está claro: no nos vamos a jubilar, porque en la lucha no se conoce jubilación…

Así que estoy tranquilo, por supuesto voy a tomarme el tiempo necesario para profundizar en muchos aspectos de nuestra experiencia, que el día a día poco nos permite.

Las valoraciones internas que hemos realizado a todo nivel en las semanas después de febrero, han sentado las bases, en qué dirección debemos de profundizar en nuestras reflexiones. Los miembros de la dirección, los militantes que tenemos deseo, por supuesto, podemos y debemos aportar en eso. Los que estuvimos en la máxima conducción estratégica, los cuadros que tenían tareas en el estado, etcétera.

Habrá que profundizar mucho sobre el tipo de Estado, con el cual estuvimos enfrentados, qué hicimos bien y qué no: desde la teoría y desde la recopilación de las experiencias, que son variadas.

Sacaremos las lecciones necesarias para que en una segunda oportunidad no nos pase lo mismo.

-¿Qué les ha pasado, qué lecciones? ¿Qué conclusiones?

No voy a profundizar en este punto. No porque no tengamos respuestas, sino porque esta experiencia de los últimos diez años ha pasado una evaluación a todo nivel durante tres meses, enfocado en sacar conclusiones. Los resultados de estas jornada ya están sistematizados, pero deben pasar ahora a ser enriquecidos a profundidad desde todos los ángulos, particularmente desde aquellos compañeros que estuvieron absorbidos por las tareas adentro del Gobierno y ahora tendrán más espacio para profundizar en las lecciones a futuro que se puede sacar de su experiencia.

Llegará el momento en el que el FMLN como colectivo, y yo en particular como futuro exsecretario general hablaremos. Pero ese momento no es hoy y lo determinaremos estratégicamente.

Sin embargo, yo en lo personal, después del 7 de julio tendré toda mi cabeza libre para emprender esa gran tarea. Lo debemos al país como izquierda, después de los primeros diez años de gobierno de izquierda en toda la historia de la República. No es poca cosa.

Además, uno de los candidatos a secretario General está planteando la realización de nuestro 2° congreso como FMLN. Yo apoyo totalmente esa propuesta, porque será una oportunidad de seguir profundizando y reafirmar nuestro rumbo revolucionario.

-¿Está en entredicho el rumbo revolucionario del FMLN en este proceso interno?

Yo me he propuesto de no hablar en público sobre ningún candidato en particular.

Sin embargo, lo que como Secretario General jamás puedo dejar pasar, es si se instalan métodos de parte de candidatos que quieren ganar adeptos con regalías y proyectos, como ya lo había mencionado. Si estos métodos llegaran a instalarse como tendencia mayoritaria, el paso hacia contubernios con sectores del gran capital en detrimento de las mayorías populares como prioridad, o en dirección de aflojar a favor de tendencias privatizadoras para bienes públicos como el agua, no estaría lejos.

Entonces, sí el rumbo revolucionario del FMLN estaría en entredicho.

-¿Qué valoración tiene de los primeros días del nuevo gobierno?

Las tareas del Estado no paran, haya cambio de gobierno o no. Pero lo primero que vimos es a un presidente en una campaña política contra los trabajadores y principalmente contra los que vienen de las filas del FMLN. Como que su principal preocupación fuese esa y no la de hacer funcionar de inmediato el aparato del Estado, para dar respuestas a los asuntos sensibles para la población.

Desde los primeros días se está sacando a gente de la instancias de gobierno, sin respeto de los procedimientos legales y sin hacer evaluaciones.

Los ministros se negaron a recibir lo informes del gabinete anterior, lo cual por un lado parece que tiene la pretensión de ocultar todo lo que la gestión anterior había dejado preparado en cuanto a proyectos e incluso financiamientos y atacar sin razones. Por otro lado se van a tardar mucho más de lo necesario en conocer los procesos y sus responsabilidades. En las primeras entrevistas en la televisión, ha sido impactante el nivel de desconocimiento que mostraron los nuevos titulares.

También debo mencionar esta campaña del supuesto nepotismo en contra de familiares de funcionarios y dirigentes del FMLN.

Nosotros cuando asumimos el gobierno, les aseguramos estabilidad laboral a los militantes de ARENA, familiares de ARENA y de otros partidos o gremiales o personas sin militancia. No humillamos a nadie, no despedimos solo por pertenecer o llevar el apellido de un dirigente político de la derecha. Después de diez años nos consta que miles de empleados contratados por ARENA y sus familiares siguen en el Estado.

Es evidente que el Presidente en vez de preparar la recepción ordenada del gabinete, ha optado por una estrategia de campaña de odio y cacería, la cual sí ha preparado desde las primeras semanas después del 3 de febrero. Instalaron una aplicación en redes sociales en donde cualquiera podía subir el nombre de un supuesto familiar de algún funcionario o dirigente del FMLN, para ser despedido bajo el concepto de supuesto nepotismo. Con ello pretende ocultar que está despidiendo a centenares de empleados que no tienen ningún vínculo familiar, ni siquiera con el FMLN, mientras que él está nombrando un gabinete compuesto por tíos, cuñados, socios de negocios etc. Bajo su responsabilidad inmediata… Figura que según la ley sí es calificada como nepotismo.

Con esta forma de hacer propaganda está sembrando odio, revanchismo.

Todo mundo ve que este Presidente desde el primer día está en campaña para las elecciones del 2021. Pero esto no justifica de ninguna manera que esté incitando al odio y la cacería de brujas.

Además, no puedo dejar de decir que el nuevo Presidente, en su primera misión institucional en el exterior, falló en recibir personalmente el traspaso del mando del SICA, tal como el procedimiento lo requería. Cabe recordar que el SICA es el organismo más importante en la región. Esto constituyó un evidente irrespeto al resto de presidentes, ha quedado mal ante los presidentes de la región y en lugar de fortalecer el organismo, lo ha debilitado.

Lo otro es esa derrota vergonzosa que nuestro país tuvo en el consejo de seguridad en Naciones Unidas, donde solo obtuvimos seis votos a favor de la petición firmada por el nuevo Presidente, de ser miembro no permanente, mientras que el más pequeño de los cinco países triunfadores, San Vicente y las Granadinas, con a penas 150 mil habitantes, obtuvo 185 votos. La evidente entrega política del Presidente al gobierno de los Estados Unidos para buscar favores, plegándose a la agenda del mismo, atacando a Nicaragua, a Venezuela; con posturas así no se abona para tener respaldo en el seno de las Naciones Unidas.

Tampoco podemos callar el manejo altamente irresponsable de la situación de inseguridad, recurriendo a métodos propios de regímenes de corte autoritaria, que usa acusaciones sin base alguna, señalando a supuestos culpables de un problema complejo y difícil a resolver, para incitar odio.

Expresiones como las que el presidente externó a solo siete días de haber asumido el cargo, acusando, vía redes sociales, explícitamente a dos supuestos miembros del FMLN, sin especificar nombres, de estar financiando a las pandillas para supuestamente desestabilizar a su gobierno, no las hemos conocido desde que están vigentes los Acuerdos de Paz. La caída de máscara de este gobierno, se está dando más rápido de lo que algunos habían pensado.

-Medardo, en las últimas semanas el FMLN ha hecho circular mucha información de lo realizado por los dos periodos de Gobierno del FMLN, bajo el lema de “una década ganada”. Pero entre todas las acciones ¿cuál es en su opinión, como Secretario General lo más importante que ha logrado el FMLN en el gobierno y que se podría considerar como el legado?

No voy a seguir enumerando la inmensa cantidad de programas positivos que se hizo en estos diez años.

Voy a destacar un solo aspecto, porque es el central. Es el resultado de todos los programas y de la inversión social histórica que realizamos en estos diez años. Es una de las medidas principales para valorar el carácter de un gobierno, si era de izquierda de verdad o solo de papel.

Me refiero a La POBREZA Y LA DESIGUALDAD. La verdad es si las medidas van con la profundidad debida, se reflejarán en los niveles de pobreza y desigualdad. Si no, puedes tener subsidios, pero al final los beneficiados son los centros comerciales y no la gente que lo necesita, poco impacto tendrá en la reducción de la pobreza.

Puedes invertir millones en infraestructura escolar de tal manera que al final resulte que el Estado, paga alquileres exorbitantes para inmuebles renovados que en realidad son propiedad de particulares y para las familias y la calidad educativa queda poco impacto; puedes continuar la entrega de uniformes escolares, pero entregando los contratos a grandes empresas en nombre de la eficiencia o incluso de ahorros y en realidad estás eliminando miles de empleos del sector de la micro y pequeña empresa, cuyos integrantes sí se reflejan en datos como la pobreza monetaria, porque se ha generado nuevos ingresos para miles de hogares; puedes seguir entregando los paquetes agrícolas, pero importando los insumos desde Monsanto vía una empresa importadora, que sacará grandes ganancias, dejando a miles de cooperativistas sin trabajo, porque ya no se le comprará a ellos; lo que al final también se te refleja en niveles de ingresos de esos cooperativistas, y en los niveles de desigualdad. Depende cómo se informa sobre ciertos datos: te puedo repetir cien mil veces que en los gobiernos del FMLN la pobreza bajó diez puntos, pero nunca te doy la información, en cuanto bajó en los diez años anteriores. Allí no te contribuyo en que puedas percibir si los gobiernos de izquierda lograron acelerar el ritmo de combate a la pobreza o no. Pues ¿y si en los diez años anteriores la pobreza habría bajado veinte puntos en vez de diez? Entonces el gobierno del FMLN hubiese sido un fracaso. Pero resulta que la pobreza los diez años de neoliberalismo desde la dolarización solo bajó un punto, y no diez, como en los nueve años de gobiernos de izquierda. ¿Por qué esta diferencia?, ¿será porque éramos tan neoliberales como la propaganda mentirosa del presidente electo y los que le hicieron el juego querían hacerlo creer?, ¿por qué no se informa sobre esos diez años anteriores del neoliberalismo?, ¿por qué no se quiere contribuir a la toma de consciencia que los gobiernos del FMLN eran mucho más eficientes en el combate a la pobreza y desigualdad que cualquier otro?, ¿por qué ciertos ministros del mismo gobierno del FMLN no facilitaron el acceso a esa información completa y comparativa?

Si los ojos críticos no miran a fondo, se dejarán engañar, tal como en estos años muy poco han querido ir a buscar los datos para tener una apreciación real sobre el impacto de las medidas de este gobierno.

Ejemplo: los uniformes escolares de entrega generalizada, además de ser un apoyo económico para las familias pobres, es una medida contra la discriminación social a temprana edad, basada en la desigualdad, que desaparecería si se empezara a focalizar, ya que de inmediato se volvería a instalar el estado de desigualdad entre los (pobres), que andarían con uniformes y aquellos niños cuyos padres les pueden comprar ropita bonita, diferenciándolos.

Invito a estudiantes y profesionales a poner el dedo en esta llaga y no bajar la guardia: Así como en los diez años muy pocos han hablado de estos dos temas (y nuestro propio gobierno más bien lo ha difundido muy poco, para no usar palabras más fuertes), espero que la academia se fije en obtener los datos, de cómo la pobreza y desigualdad bajaron en estos diez años en comparación con los diez años anteriores de derecha y si con el gobierno entrante el ritmo promedio del combate a la pobreza y a la desigualdad se mantendrá igual o si vuelve a los niveles de los tiempos del neoliberalismo. En conclusión: el crecimiento económico que se tuvo desde la dolarización hasta el 2008, benefició más a los ricos, mientras que el crecimiento económico que se ha tenido en los años del FMLN han beneficiado de manera más justa a los pobres.

-Medardo, finalizando esta entrevista, ¿cuáles son los retos inmediatos para el FMLN?

Te puede sorprender que te diga que el reto inmediato, no es simplemente ganar un par de diputados o alcaldías más en las próximas elecciones. Para un partido como el FMLN el reto es tomar las medidas adecuadas al actual momento histórico para que el FMLN junto al pueblo pueda defender con la fuerza necesaria lo conquistado para el pueblo en estos diez años, e impedir que haya retrocesos.

-¿Y el mensaje final para los militantes del FMLN?

Faltan pocos días hasta la elección interna. Mantengamos la cabeza fría, sepamos analizar los mensajes, no nos dejemos seducir por regalías y cantos de sirena; sobre todo pongamos mucha atención en la manera en la que fuerzas ajenas al FMLN, de diversas derechas, tratarán de incidir a última hora en nuestras decisiones internas, acusando o denigrando a un candidato y promoviendo a otro. No sería la primera vez que lo están haciendo. Tampoco caigamos en la vieja trampa de dejarse impresionar, por todo tipo de encuestas que ciertos sectores querrán hacer circular. El voto debe ser expresión de convicción revolucionaria, claridad política e ideológica y jamás claudicar ante ideas de “voto útil”, chantajes o regalías.