“No me arrepiento de denunciar la masacre y de denunciar a esos jueces y fiscal del MP porque nuestro pueblo sufre el terror”: Arnulfo Oxlaj

Colaborador

@DiarioCoLatino

El pasado 21 de mayo, Guatemala, particularmente los descendientes del pueblo Maya, recordó a las víctimas de la masacre de Chiul, aldea de Cunén, Quiché, en la vecina nación centroamericana, ante la indiferencia de autoridades y un Estado que sigue negando su responsabilidad en este hecho que cobró la vida de más de 100 víctimas, en su mayoría menores de edad.

Se han cumplido 35 años de la masacre cometida el 21 de mayo 1988, a manos de elementos de la fuerza armada guatemalteca, durante la administración del entonces Presidente de la República, Vinicio Cerezo.

La Asociación Memoria, Dignificación y Justicia Chiul, en el marco de este aniversario ha lanzado la campaña: “Chiul es memoria”, con la cual se reafirma la lucha por la memoria de los 116 niñas, niños, mujeres y hombres asesinados.

El único sobreviviente de la masacre ejecutada por el ejército guatemalteco, durante el conflicto armado, es Arnulfo Fernando Gómez Oxlaj. Diario Co Latino conversó con él vía virtual, porque enfrenta persecución y amenazas en su país, y sufre de arresto domiciliar. También nos comparten en esta entrevista sus impresiones una de las organizaciones que ha mantenido el tema presente por 35 años.

Datos generales:

Nombre: Arnulfo Oxlaj.

Edad: 42 años

Lugar de origen: Aldea Chiul, Cunén Quiché.

Grupo étnico al que pertenece: Maya k’iche’

Cargo y responsabilidad que desempeña actualmente: Defensor de Derechos Humanos de los pueblos originarios y de la Justicia.

– Diario Co Latino (DCL):

¿La masacre de Chiul cómo es considerada por el Estado guatemalteco y sus instituciones que velan por los derechos humanos o la justica?

Arnulfo Oxlaj (AO):

El Estado de Guatemala es el victimario, como también el Estado del Vaticano. Por lo tanto ellos no consideran, entonces, no simplemente lo consideran como una bandera de los derechos humanos la búsqueda de la justicia por la masacre, sino que es más hay una gran persecución política contra los sobrevivientes que buscan esclarecer esta masacre.

– DCL

¿Por qué el Estado no asume su responsabilidad, y cuál es el temor de aceptar el denominado genocidio racista cristiano” en tiempos de paz?

Porque esta masacre se realizó para fundar los cimientos de la democracia en Guatemala, porque el ex-presidente asesino cristiano, Marco Vinicio Cerezo Arévalo es el primer presidente democrático de Guatemala, y porque el caso de la masacre de 1988 es un caso muy especial porque reivindica la voces de las víctimas que no solamente denuncian al Estado sino también está exigiendo al Estado del Vaticano que se responsabilice por los crímenes de sus seguidores extremistas, porque al lograr la justicia se destrona toda la cúpula de la corrupción.

– DCL:

Hablemos respeto a su caso, y cómo valora el mismo ¿Después que en 2004 hicieron la denuncia pública?

Al denunciar en el 2004 este crimen de lesa humanidad contra niños, mujeres y hombres mayas, es un acto que trasciende en la historia, porque representa el pasado, el presente y el futuro de nuestros pueblos. Esta masacre se llevó a cabo contra personas que practican la filosofía maya, que se niega a ser cristianizados, se niegan a rechazar su idioma, se niegan a rechazar su vestimenta. Pero a pesar que era una acto que trasciende en la historia, al denunciarlo fue un peligro porque los fiscales del (Ministerio Público) MP de Santiago Atitlán lo primero que hicieron es comunicarse con los responsables de la masacre, y en 2014 fui secuestrado por aproximadamente tres horas y media por el fiscal Cornelio Sanzón Sicay, el juez Frank Martínez Ruiz, Lidis Chuy y el notificador Obed Isaí Pérez Coxaj que solamente me dejaron libre después de 3 horas y media, al aceptar dar el soborno, al aceptar dar medio millón de quetzales por extorsión en nombre de la masacre. Si no se los iba dar, ellos me iban a encarcelar y entregarme a los asesinos. Y desde ese tiempo no solo era buscar justicia por los responsables de la masacre, sino también buscar justicia contra los tres jueces, el fiscal y el notificador, pero no me arrepiento de denunciar la masacre y de denunciar a esos jueces y fiscal del MP, porque nuestro pueblo sufre el terror por 500 años.

La responsabilidad de los fiscales y jueces es investigar y juzgar a los responsables de la masacre, pero ellos se transformaron en victimarios a pesar de que ellos ganan miles de quetzales. Estas acciones que he tomado tanto por la búsqueda de justicia y contra los jueces y fiscal corruptos es dar una lección que es tiempo de dejar de estar endiosando a titulados mediocres, corruptos pro-genocidas.

Es una contribución que queda en la memoria histórica al haber denunciado en el 2004 a los responsables de la masacre. Soy la voz que clama por justicia dentro del terror de los cristianos extremistas que nos gobiernan. Soy la voz para que las mujeres y hombres sin importar su étnica y cultura debe tener el derecho de vivir sobre la tierra, disfrutando lo necesario y nunca ser esclavo.

– DCL:

¿Cuáles son las principales secuelas que enfrenta usted, sus familiares y organizaciones que lo respaldan?

Persecución política sin fin, son trabajadores del Estado que llevaron a cabo esta masacre y los responsables de la masacre están atentando contra mi vida a través de desprestigiar mi reputación, desprestigiar el testimonio, difamar, criminalizar y llevar a cabo atentados terroristas como la del 13 de julio de 2022, que fueron a explotar una bomba casera en mi residencia.

Asesinaron a mi hermano el 30 de abril de 2021. El 7 de mayo de 2022 mi madre murió a consecuencia de las secuelas de la masacre y la persecución política que sufrió toda la familia. Y, actualmente, un agente de la policía nacional civil quiere asesinarme, criminalizarme con el objetivo de evitar la búsqueda de justicia por la masacre y especialmente evitar la justicia. Y el MP en vez de investigar a los que llevan a cabo acciones oscuras para evitar la justicia, hacen lo contrario; está investigando a la víctima para transformarlo en victimario. ¿Cuánto de dinero estarán recibiendo estos corruptos pro-genocidas?

Una de las secuelas es que a cada persona que quiere solidarizarse o posicionarse como defensor de la justicia por la masacre llevada a cabo por el Estado de Guatemala, se acerca a él o a ella para persuadirla o persuadirlo, y convertirlo en una especie de pro-genocida. Este es el peligro que enfrentamos nosotros como sobrevivientes de este crimen de lesa humanidad. Los intereses oscuros para dejar en la impunidad este crimen son demasiado altos. Pero, yo digo que vivos o muertos las voces de las niñas, niños, mujeres y hombres masacrados siempre hará eco.

– DCL:

¿Si el caso no avanza en Guatemala, se van a tomar acciones para llevarlo a instancias internacionales?

Así es. Hasta este momento no ha avanzado, pero, todavía tenemos esperanza, las víctimas, organizaciones de hombres y mujeres que nos acompañan, tenemos confianza que en cada institución del Estado de Guatemala han de haber personas de buen corazón, sin embargo, estas instituciones ya están utilizando como excusa la corrupción para no esclarecer esta masacre. Por lo tanto, estamos tocando puertas a nivel internacional.

– DCL:

Respecto a la masacre, sabemos que fue específica contra una comunidad indígena, y en particular violentado derechos de contadores de tiempo ¿Cómo se interpreta este ataque a la comunidad indígena de Guatemala?

Es un holocausto, una limpieza racial porque este acto de estos cristianos en 1988 representa los actos de los neonazis porque el cristianismo es el antiguo rostro del neonazismo fascista, pero como dijo mi madre, aunque amo tanto una ideología, pero si esa ideología es culpable de crímenes de lesa humanidad, tengo que denunciarlo. Por lo tanto, esta masacre violenta los derechos humanos de los contadores del tiempo, representa la colonización constante en Guatemala, la invasión que empezó hace 500 años no ha terminado porque es obligar a un pueblo originario, ver, pensar, escuchar, sentir, respirar, caminar, vivir, comer con una identidad extranjera terrorista y así vivir como un esclavo feliz. No podemos nosotros los pueblos originarios ser cobardes y sinvergüenzas de permitir contribuir con esos colonizadores de sangre europea terrorista cuyo objetivo es eliminar una etnia sobre la faz de la tierra. En otros pueblos han exterminado a otras etnias ¿cómo? Con la misma tácticas que se está utilizando en Guatemala. Eliminar a los contadores del tiempo es eliminar la memoria histórica, es eliminar la sabiduría ancestral, es eliminar libros sagrados, sobre todo, eliminar la autonomía de la existencia del ser, del ser pensamiento Maya. Esto fue lo que sucedió el 21 de mayo de 1988 y recientemente contra el abuelo Domingo Choc, el 6 de junio de 2020, que los cristianos lincharon al abuelo. Los cristianos europeos que están plagando nuestras tierras, su táctica es adoctrinar al pueblo para que el mismo pueblo haga el trabajo sucio y asqueroso por ellos.

– DCL:

La procuraduría de derecho humanos ¿Qué rol ha jugado en este proceso?

La PDH en Guatemala está haciendo juegos sucios, especialmente el ex procurador de Derechos humanos Jordán Rodas Andrade, quien no le dio legalidad al caso al no exigir al gobierno tomar acciones puntuales para esclarecer esta masacre cometida por el Estado de Guatemala. Y como gobierno de turno son los responsables de llevar a cabo las investigaciones y llevar a cabo la exhumación y llevar ante la justicia a los responsables de esta masacre. Sin embargo, no lo hizo. El actual procurador ya se la ha dado a conocer sobre el caso desde el mes de marzo de 2023. Hasta la fecha no se ha pronunciado.

– DCL:

A 35 años de la masacre ¿Cuál es el mensaje para el pueblo indígena guatemalteca y demás poblaciones originarias de otras naciones?

Que no nos abandonen en el pozo así como nos abandonaron los ex-patrulleros, ex-comisionados militares, quienes señalaron la casa de mis padres de quienes llevaron a cabo este crimen de lesa humanidad. Ya no estamos en los años 80´, pero el MP y el Estado de Guatemala, actualmente utiliza las mismas estrategias que se utilizaron durante los 36 años que duró el genocidio en Guatemala. Y como pueblo no debemos callar, preguntémonos, qué podríamos hacer si este 21 de mayo se llevara a cabo esta masacre nuevamente ¿Qué harías tú? Seamos una gota de lluvia en el desierto para saciar esta sed de justicia de quienes sobrevivimos de esa crueldad.

Hoy más que nunca tienes el privilegio de ser un amigo, una hermana, un padre para extender el brazo y decirle a esta niña, a este niño, a esta mujer y hombre maya que ha quedado en el cementerio clandestino “ven que yo siento tú dolor, ven que yo veo las lágrimas de sangre que corren por tus mejías y yo quiero secarlas, quiero curar tus heridas y ese brazo representa a través de nuestra acción de exigir justicia para que el gobierno de Guatemala lleve a cabo la exhumación y castigo a los responsables”. Asimismo exigirle al Estado del Vaticano, disculparse por este crimen y responsabilizarse de los actos sucios y oscuros de sus seguidores.

– DCL:

En pleno siglo XXI usted como víctima de represores del Estado, cómo interpreta la falta de justicia en este y otros casos cometidos durante el conflicto?

No me gusta interpretar porque es evidente que la ausencia de justicia por este crimen de lesa humanidad, y por todos los crímenes cometidos durante los 36 años, más bien 500 años de genocidio, de holocausto contra el pueblo Maya, es la continuación libre para las violaciones a Derechos humanos que atenta contra la democracia. La democracia en Guatemala está fundada sobre ríos de sangre, que ha sido derramada por los gobiernos que han estado durante los 36 años que duró el genocidio, pero especialmente por la sangre derramada por el evangélico Efraín Ríos Mont y por el católico extremista, asesino Marco Vinicio Cerezo Arévalo.

En Guatemala no hay un respeto a los derechos humanos. Actualmente en Guatemala puedes encontrar a niños durmiendo en nichos cuando Guatemala es una primera Suiza en el mundo. Y por eso que esta lucha es reivindicar la existencia del pueblo Maya y los Derechos de los niños, niñas, de la mujer y del hombre. Porque de la mujer y del hombre, porque dentro de la filosofía, el hombre y la mujer caminan paralelamente en el tiempo.

– DCL:

Para finalizar, conocer qué organizaciones acompañan su lucha y la reivindicación de la memoria de las víctimas de Chiul, ¿Y cómo se traduce este apoyo?

En primer lugar Guatemala es un país cristianizado y sincretizado, y esta masacre fue llevada a cabo por el Estado cristiano. Entonces, los fanáticos al cristianismo inclusive los que supuestamente trabajan en pro de los DDHH no quieren acompañar este caso por puro capricho y fanatismo. En segundo lugar, algunas de las organizaciones de DDHH, digo algunas no todas, que han sido financiados sus proyectos por este asesino Vinicio Cerezo Arévalo. Por ejemplo, el 25 de diciembre de 2021 surgió un abogado que se llama Manolo García García, quien comenzó hacer una campaña negra dentro de las organizaciones para aislar a los sobrevivientes. Una vez aislados los sobrevivientes, se logra transformar a las víctimas de esta masacre en victimarios para poderlos criminalizar y de esa manera lograr que este crimen de lesa humanidad quede en la impunidad, y estas tácticas son tácticas de guerra que se utilizaron durante los 36 años que duró el genocidio. Peor ¿quién es Manolo García García, el abogado de los genocidas? Es fundador de una organización que se llama Serjus, este sinvergüenza se aprovecha de la credibilidad que ha obtenido esta organización dentro de mi pueblo, por lo tanto llevó a cabo esta campaña negra contra los sobrevivientes para involucrar a ciertos grupos del pueblo que se identifica con esta organización. Pero quiero dejar claro que no se trata de Serjus, es su fundador que se llama Manolo García García, que hace el trabajo sucio a petición de los genocidas.

Otra organización que supuestamente ofrece protección para los defensores de Derechos Humanos y en nombre de los Derechos Humanos acapara millones de dólares o de euros, pero uno de los que integran esa organización de “derechos humanos” tiene amistad con los asesinos, por lo tanto, prefieren la amistad a la justicia y Derechos Humanos. Inclusive, una organización de derechos humanos dijo: “Hermano Arnulfo, nosotros no podemos pronunciarnos contra Monolo García García porque ha habido momentos en la que él y sus compañeros han estado financiando un proyecto nuestro. Por lo tanto, en Guatemala algunas organizaciones se les cooptan y se les condiciona sus voluntades a través del financiamiento a un proyecto. Pero las organizaciones lideresas y líderes que ahora están apoyando esta lucha son líderes que han despertado a través de la memoria histórica transmitida a través de nuestros padres.

Actualmente hay mujeres y hombres tanto independientes como pertenecientes a organizaciones que ya se están posicionando en defensores de la justicia por este crimen de lesa humanidad.

Yo digo que en Guatemala se necesita arrancar la corrupción no solamente en el gobierno, necesitamos arrancar la corrupción y la impunidad desde las pequeñas instituciones y organizaciones de Derechos Humanos.

Preguntas a representación de Asociación Memoria, Dignificación y Justicia Chiul

– DCL:

¿Cuál es el objetivo de la campaña “Chiul es memoria?

AMDJC:

Es la reivindicación de la existencia del pueblo maya, la memoria histórica y la filosofía ancestral sobre la existencia como un legado milenario. Para reivindicarlo queremos que se lleve a cabo la exhumación de los cuerpos que han quedado en los cementerios clandestinos, llevar ante la justicia a los responsables y que mientras dure este proceso exigir al Estado cristiano y democrático de Guatemala brindar protección a los sobrevivientes y brindarles los recursos materiales necesarios para lograr la justicia.

Segundo, queremos exigir a las Naciones Unidas que juzgue al Estado de Guatemala de este crimen de lesa humanidad contra el pueblo maya. Porque no pueden existir garantías de derechos humanos, no puede existir democracia y paz si las Naciones Unidas toleran estos actos inhumanos contra los pueblos originarios.

Por último, el objetivo de esta campaña es que el clamor por la justicia llegue hacia el Estado del Vaticano para que se disculpe por este crimen y que se responsabilice por estos actos de sus seguidores y que su presencia en el territorio de los pueblos originarios atenta contra la paz de la humanidad.

– DCL:

¿Cuáles son sus pilares fundamentales para seguir adelante?

El pueblo maya es una civilización ancestral, el pueblo maya ha contribuirdo y sigue contribuyendo dentro del pensamiento filosófico y científico del mundo. Una de las bases de nuesetra filosofía moral es la armonización con todo ser que existe en el universo. Sin tolerar el mal y por eso que nuestros pilares fundamentales son: exigir la justicia y el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios y de la madre tierra. Asimismo, tenemos a los testigos vitales especialmente al sobreviviente y efensor de los derechos humanos Arnulfo Oxlaj, único sobreviviente de los 116 niños que fueron secuestrados, torturados, violados y masacrados el 21 de mayo de 1988.

– DCL:

¿Cuál es su legado para su pueblo y los pueblos del mundo?

A través de la búsqueda de justicia queremos contribuir en la re-educación de los cristianos terroristas neonazis, al buscar justicia por esta masacre contra niñas y niños mujeres y hombres mayas, no solamente beneficia al pueblo maya, sino al pueblo terrorista de sangre europea. Yo como defensor de DDHH también soy defensor de DDHH de las niñas y niños porque la niña y niños europeos no merece ser condenado para convertirse eternamente en ser terrorista y parásitos de los pueblos originarios y de la madre tierra. Hay que darle una oportunidad a la niña y niño de ser una luz verdadera porque tan blanquitos que son pero dentro del corazón hay una tensa oscuridad pestilente de terror. Hay una esperanza para el mundo para lograr esa paz que tanto anhelamos. Es necesario la verdad con una educación verdadera basado en la memoria histórica de los pueblos originarios, y esta verdad quema, es como un fuego para los de mente mediocres. Vamos todos juntos podemos cambiar el mundo.

– DCL:

¿Cuál es su mensaje de paz en medio de la adversidad que le toca afrontar para nuestros pueblos?

Cada ser humano, independientemente de la raza y etnia a la que pertenece allí en ese corazón tiene una vida. Pero por la programación constante se ha apagado esa luz. Esa programación es como una araña maldita que asfixia esa luz con su tela oscura para que nunca más vean la luz de la inteligencia, de la sabiduría. Hoy en día mucho mueren con sus dones y talentos colgados en cada ataúd, en cada panteón porque se permitieron ser de mentes mediocres durante su existencia.

– DCL:

¿Qué desafíos enfrentan las organizaciones en estos tiempos y sobre todo en la defensa de la memoria y las poblaciones originarias?

AMDJC:

Las organizaciones de sobrevivientes, los desafíos más fuertes es que nos enfrentamos en una sociedad militarista cristiano porque a pesar de ser víctima de genocidio, de holocausto, de limpieza racial, nos siguen asesinando cada vez que clamamos porque nos denigran por buscar justicia. Nos difaman, nos encarcelan y nos asesinan.

En Guatemala, si eres víctima y eres indígena eres condenado de ser mentiroso, encarcelado. Pero también en Guatemala si eres víctima, eres indígena y eres hombre también, eres condenado fácilmente porque si nos topamos con un fiscal, juez cristiano fanático o racista, somos destruidos.

Otros de los desafíos es la corrupción y la corrupción comienza desde las organizaciones que son cooptadas, la corrupción también dentro de los abogados.

El desafío más fuerte es que nosotros las víctimas que buscamos justicia, somos desterrados y no tenemos un salario mínimo. La economía es una de los desafíos más grandes que nos aleja de la justicia.

Pero me anima mucho las luchas que se han llevado a cabo especialmente por los hermanos ixiles que lograron la condena contra el genocida cristiano, Efraín Ríos Mont, me anima la lucha de las mujeres achi, me alienta la lucha de Río Negro, Creompaz, Famdegua, me alienta la lucha de la Dra. Rigoberta Menchú Tum, la lucha del abogado Héctor Reyes de CALDH, la de la Hermana Rosalina Tuyuc, entre otros. Así como ellos y ellas han logrado, nosotros los de la masacre de Chiul 1988, lo lograremos.