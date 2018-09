No hay justicia, si no se persigue a destinatarios: Leonel Herrera

Joaquín Salazar

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Leonel Herrera, representante de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) asegura que la condena del expresidente Elías Antonio Saca y otros quedará en una “pantomima”, ya que no se hace justicia en este caso, primero porque se da condena menor y que es resultado de una negociación truculenta con la Fiscalía General de la República (FGR)”.

“Es una condena que contrasta con las condenas mayores, por delitos mucho menores, personas que se roban menos dinero y van años a la cárcel. Aquí tenemos grandes injusticias, como que a una mujer por un aborto accidental la mandan 40 años a la cárcel, y a un expresidente acusado de robar o malversar millones de dólares del erario público se le da una cuarta parte de esa condena”, explicó.

Herrera considera que esta es una justicia a medias, ya que debería pagar los montos que le corresponden.

Además, sostiene que “se condena a Saca pero no se toca a destinatarios de los fondos que repartió Saca, porque si bien, él tomó parte del dinero y las dio a sus empresas de radio, pero la otra parte la utilizó para repartir y sobornar a medios de comunicación, a periodistas, a jefes de medios. Le pagó sobresueldos a ex funcionarios como Luis Cardenal presidente de la ANEP, le pagaba 10 mil dólares, al mes y lo hemos demandado”.

Ante ello, enfatizó que “no puede haber justicia sino, se persigue a esos destinatarios y no puede haber justicia en el caso Saca…, sino se procesan a los exfuncionarios con sus sobresueldos y no puede haber justicia en el caso Saca si no se procesa a ARENA, que recibió dinero del Estado”.

Margarita Posada, representante del Foro de la Salud, explicó que estos diez años de condena forman un acto probatorio que todos los cargos que se le inculpaban era verdad.

“El dinero que el derivó al partido ARENA está probado y ese es nuestro cuestionamiento, que él haya tenido una condena y el partido y los destinatarios queden impunes. Aquí la institucionalidad del Estado ha quedado nula. Aquí no hablan, de Vilma de Escobar y no se ha tocado, está fuertemente protegida”, argumentó.

Además, recalcó que si un salvadoreño común roba unos tres mil dólares, le condenan de inmediato, pero no vaya a ser 40 millones de dólares, quedan impunes, “ese el mal mensaje que se está enviando a la población”.

Oscar Campos, representante del Instituto Social para la Democracia (ISD) y exabogado querellante en el caso contra Francisco Flores, dijo que 10 años para el expresidente Saca, quien lavó dinero desde fondos públicos a empresas y a su partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), ahora le corresponde a FGR seguir la pista del dinero restante hacia los otros destinatarios.