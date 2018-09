Fiscalía no investigará al partido ARENA

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

El representante legal del partido ARENA, al momento de recibir fondos era Elías Antonio Saca, explicó Douglas Meléndez, ante el cuestionamiento que si investigará a la institución política de derecha, por los señalamientos de haber recibido $7.6 millones de dólares.

Meléndez, que cataloga como una “condena histórica”, tras haber negociado con el expresidente Saca para ser condenado, sin necesidad de presentar las pruebas respectivas y darle oportunidad a la contraparte de demostrar lo contrario, aseguró que se ha sentado un precedente histórico que demuestra que “nadie está sobre la Ley”, o que “Nadie tiene corona en este país”. No obstante, este hecho no llegará hasta el partido ARENA, en tanto que no puede ser juzgado una persona jurídica.

“Cuando sale una persona jurídica vinculada en casos de corrupción, la persona jurídica no la podemos venir a meterla presa, quien responde por los hechos son los representantes legales, como sociedad, empresas o partidos políticos, pero quien responde es el representante legal”, afirmó.

Meléndez enfatizó en una entrevista matutina que cuando se hicieron los traslados de fondos al partido ARENA, el representante legal era el expresidente Elías Antonio Saca.

“Él tiene que responder, pero como tenemos algunos fondos que fueron desviados, hay que investigar para donde se fueron esos fondos, pero también establecer responsabilidades de manera civil, para recuperar esos fondos”, dijo.

Ante las declaraciones del Fiscal General, el partido FMLN aseguró que en su afán de querer ser reelegido “se alaba a si mismo y ala vez da por sentado que no puede procesar al partido ARENA ni a los Destinatarios del dinero público que el expresidente Saca confiesa haberle entregado a dicho partido”.

A juicio del FMLN, el fiscal se coloca como “protector de la derecha (ARENA, GANA, PDC y PCN) y en consecuencia busca ayudar a sus candidatos”.

El FMLN, en comunicado oficial, rechazó y denunció la conducta irresponsable del Fiscal Meléndez, con la que busca “proteger a la corrupción e impunidad de este país”.

“Llamamos al pueblo salvadoreño a no dejarse impresionar por las declaraciones de personas y funcionarios que solo buscan favorecerse a si mismos sin importar el daño que causan a nuestras instituciones y al pueblo salvadoreño”, dicta el comunicado.