“No estoy pendiente de lo que se diga en redes sociales”: Rodolfo Zelaya

Rompió el silencio. El delantero Rodolfo Zelaya le restó importancia las críticas de algunos aficionados en redes sociales, por su retorno a la selecta, luego de estar involucrado en amaños de partidos.“Yo me he sentido bastante bien (en la selección) porque el cuerpo técnico me ha dado confianza y no estoy pendiente de lo que se diga, debido a que estoy enfocado en el trabajo que pide el profe (Eduardo Lara)”, soltó Zelaya.Con respecto a la Copa Centroamericana de la UNCAF, el atacante salvadoreño dijo que están comprometidos a realizar un papel decoroso en el certamen.“El compromiso lo tenemos todos, de hacer bien las cosas, y ojalá hagamos una buena participación en la copa”, manifestó Rodolfo Zelaya.