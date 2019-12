Niñez alza la voz para que sus derechos sean garantizados

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

La cultura de violencia predominó entre las preocupaciones de los niños y niñas que participaron en el concurso “La voz de la niñez debe ser escuchada”, desarrollada por World Vision y el Museo Tin Marín.

Cada participante expuso en una carta cuales eran sus deseos y necesidades, entre las que destacaron mejor acceso y aplicación de sus derechos en educación, salud, protección y a no ser discriminados.

“Queremos crear esperanza en los niños y que la violencia no sea más la forma de vivir, sino una convivencia en paz donde sea utilizado el diálogo, no solo en beneficio individual, sino colectivo”, manifestó Laura del Valle, directora nacional de World Vision.

De acuerdo con World Vision, a través de estas piezas escritas fueron conocidos los avances y retrocesos que experimenta la niñez para el goce de sus derechos, “desde su mirada”.

Además, lograron identificar oportunidades y brechas comunes del sector para garantizar la efectiva defensa de sus derechos.

Fueron once participantes entre los 10 y 16 años de edad los galardonados por volverse voceros de la niñez en el país.

“Nuestro compromiso como World Vision es promover espacios para que la niñez y adolescencia se exprese de una forma libre y ejerza su pensamiento critico a favor de su bienestar y protección”, expuso del Valle.

“Es importante escuchar las voces de nuestra niñez, cada día que recibimos a diversos grupos de niñas y niños en nuestro museo tenemos la dicha de poder intercambiar experiencias de aprendizaje jugando con ellos, sin embargo, sabemos que hay una deuda en nuestro país por hacer valer sus derechos”, expresó Juan Carlos Novoa, director ejecutivo de Tin Marín, en la premiación desarrollada en el marco del 30º. Aniversario de la Convención de los Derechos de la Niñez.